Rechts, links, diffus: Extremismus hat immer mehr Gesichter

Sie wollen sich als Kümmerer in Szene setzen: Rechtsextremisten haben auch im zweiten Corona-Jahr versucht, die Pandemie für ihre Zwecke zu nutzen. Zum Beispiel mit der Kampagne "Deutsche Winterhilfe", deren Namen an eine NS-Stiftung angelehnt ist. Die Organisatoren bezogen sich ausdrücklich auf die staatlichen Corona-Maßnahmen und deren wirtschaftliche Folgen. Ein Beispiel dafür, wie Rechtsextremisten Anschluss an den gemäßigten Teil der Anti-Corona-Proteste suchten.

Rechtsextremismus bleibt größte Gefahr für Demokratie

Doch der versuchte Schulterschluss mit bürgerlichen Protestierenden misslang, entsprechende Vereinnahmungsversuche von Rechtsaußen waren nur vereinzelt erfolgreich. Zu diesem Schluss kommt das Bundesamt für Verfassungsschutz in seinem Bericht für das Jahr 2021, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Insgesamt aber bleibt es dabei: Vom Rechtsextremismus geht die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland aus, wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser bei der Pressekonferenz deutlich macht.

Mehr als jeder dritte Rechtsextreme gewaltbereit

Eine Einschätzung, der sich Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang anschließt. Seine Behörde zählte im vergangenen Jahr fast 34.000 Personen im rechtsextremen Spektrum, ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Und: Mehr als jeder Dritte von ihnen sei gewaltbereit, so Haldenwang.

Besonders im Blick habe der Inlands-Geheimdienst radikalisierte Einzeltäter – zumal dieser Personenkreis immer jünger werde: "Dass sich Minderjährige gewaltaffin äußern und Pläne für Gewalttaten schmieden, ist keine Seltenheit mehr." Haldenwang spricht von einer regelrechten "Amoktäter-Fanszene": Teilnehmer einschlägiger Online-Foren diskutierten breit über Anschläge der Vergangenheit – und darüber, wie man "das Geschehene noch toppen kann".

Fast 10.000 gewaltbereite Linksextremisten

Auch wenn der Rechtsextremismus die größte Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellt, hat der Inlands-Geheimdienst nach eigenen Angaben auch die linksextreme Szene genau im Blick: Deren Anhängerschaft wuchs leicht auf fast 35.000 Menschen, von denen rund 10.000 gewaltbereit seien.

Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter: von rund 20.000 im Jahr 2020 auf nun 21.000. Reichsbürger und Selbstverwalter erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als legitimen Staat an und fühlen sich deshalb nicht an bestehende Gesetze gebunden. Manche stellen Schilder und Wappen um ihre Häuser auf, um einen angeblichen Verwaltungsraum zu markieren. Dieser wird mitunter gewaltsam verteidigt, wie es im Verfassungsschutzbericht heißt.

In Bayern besonders viele Reichsbürger-Delikte

Auffällig ist, dass Reichsbürger und Selbstverwalter im vergangenen Jahr in Bayern bundesweit die meisten extremistischen Straftaten begingen. 425 waren es, davon 122 Gewalttaten. Eine Erklärung für diese Häufung von Delikten konnte der Verfassungsschutzpräsident nicht liefern. Die regionalen Zahlen kämen von den jeweiligen Landesämtern für Verfassungsschutz, so Haldenwang.

Neue Extremismus-Form im Verfassungsschutzbericht

Zum ersten Mal enthält der Jahresbericht ein eigenes Kapitel für den Bereich "verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates". Gemeint sind Menschen, die Verfassungsgrundsätze und demokratische Institutionen infrage stellen – allerdings, ohne eindeutig dem einen oder anderen politischen Spektrum zugeordnet werden zu können. Hintergrund sind die zurückliegenden Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, die aus Sicht des Verfassungsschutzes immer wieder aus dem Ruder gelaufen sind. Haldenwang nennt als Beispiel Aufrufe zu Gewalt oder sogenannte Hausbesuche bei Politikerinnen und Politikern mit dem Ziel, diese einzuschüchtern.

Weder rechts noch links, sondern vielgestaltig

Die Besonderheit dieser Szene liegt darin, dass sie so vielgestaltig ist. Darauf weist die Innenministerin hin, wenn sie sagt, man könne diesen Personenkreis "nicht über einen Kamm scheren". So seien in Bayern oder Baden-Württemberg eher Menschen aus dem linken Spektrum dieser Szene zuzurechnen – etwa Impfgegner, die sich radikalisiert hätten.

Dagegen sind die Anti-Corona-Proteste etwa in Thüringen und Sachsen aus Sicht von Haldenwang anders zu bewerten: Hier sieht der Behördenchef Bezüge zum Rechtsextremismus. Deshalb wäre es seiner Ansicht nach falsch, alle Angehörige dieser Szene einer der bisherigen politischen Kategorien zuzuordnen. Das gäbe kein richtiges Bild ab, so Haldenwang. Folglich kann seine Behörde bisher nicht beziffern, wie viele Menschen dieser neuen extremistischen Szene angehören.

Was die Frage nach dem Nutzen der neuen Kategorie aufwirft. Denn die Aufgabe als politisches Frühwarnsystem kann der Verfassungsschutz nur erfüllen, wenn er potenziell gefährliche Milieus möglichst präzise eingrenzt. Immerhin: Mit Blick aufs kommende Jahr zeigt sich Haldenwang zuversichtlich, genaue Zahlen liefern zu können.