"Rechter Müll": SPD und CDU solidarisieren sich mit Grünen

In verschiedenen Großstädten Deutschlands sind seit wenigen Tagen große Plakate zu sehen, die Stimmung gegen die Grünen machen. Sie sehen auf den ersten Blick aus wie Plakate der Partei: Grüner Hintergrund und Sonnenblumen - die allerdings den Kopf hängen lassen. Versehen sind sie mit Wörtern wie "Wohlstandsvernichtung", "Klimasozialismus" oder "Ökoterror".

Auch auf YouTube wird vor den Grünen gewarnt: "Die Grünen greifen nach der Regierung", heißt es in einem Video zu der Kampagne. Und weiter: "Wir halten dagegen: 50 deutsche Großstädte, mehrere tausend Großplakate - und eine Mission: Die Bürger aufklären, was ihnen mit einer grünen Regierung wirklich blüht!" - Doch wer ist für die Kampagne verantwortlich?

Hamburger Firma verantwortlich für Kampagne

Dahinter steckt die Hamburger Firma "Conservare Communication GmbH", wie deren Inhaber und Geschäftsführer, der Ex-CSUler und nach eigenen Angaben jetzt parteilose David Bendels der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die Gesellschaft ist Herausgeberin der Wochenzeitung "Deutschland Kurier", Bendels dort Chefredakteur. Nach seinen Worten handele es sich um eine "zugespitzte 'Anti-Grünen'-Kampagne". "Wir hoffen, dass wir vielen Wahlberechtigten verdeutlichen können, dass von den Grünen eine massive Gefahr für Deutschland ausgeht", so Bendels.

Der 36-Jährige ist auch Vorsitzender des rechtskonservativen "Vereins zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten". Dieser hatte in der Vergangenheit in mehreren Wahlkämpfen Plakate und Broschüren produziert, die zur Wahl der AfD aufriefen. Die AfD hatte laut Parteichef Jörg Meuthen Klage gegen den Verein eingereicht. Meuthen hatte betont: "Wir sagen: Wir kommen da in ein Fahrwasser rein, wo man uns den Vorwurf macht, das wäre illegale Parteienfinanzierung."

AfD: Keine Verbindung zwischen Kampagne und Partei

Mit der jetzigen Kampagne hat der Verein laut Bendels nichts zu tun. Sie stehe auch "in keinerlei Zusammenhang mit der AfD". Auch die Partei bestreitet das. "Nein, es gibt keinerlei Verbindung zwischen der AfD und der in Rede stehenden Anti-Grünen-Kampagne", teilte die AfD dem ARD-Hauptstadtstudio am Donnerstag mit. Demnach verschickte die AfD zudem ein Rundschreiben, darin heißt es: "Obgleich diese Kampagne inhaltlich sicher begrüßenswert ist und mehrere Punkte unseres Bundestagswahlprogramms anspricht, existiert keinerlei organisatorische, finanzielle oder sonstige Verbindung zur Alternative für Deutschland."

Bendels Angaben zufolge wurden deutschlandweit in mehr als 50 Großstädten mehrere Tausend Plakate gegen die Grünen platziert, zu den Kosten und zu möglichen Geldgebern äußerte er sich nicht.

Grüne wollen kontern

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sprach von einer "rechten Schmutzkampagne" "AfD-naher Akteure mit dubioser Finanzierung". Rechtlich könne man nichts dagegen tun, schrieb er in einer Email an Unterstützer der Partei. Die Angst der Rechten sei spürbar. Aber man lasse sich davon keinen Millimeter zurückdrängen und werde im Gegenteil doppelt so hart kämpfen, doppelt so viele Plakate aufhängen und an doppelt so vielen Türen klopfen.

"Keine Fake News Kampagne, keine gefälschten Zitate oder Bilder, keine rechte Desinformation, kein noch so schmutziger Wahlkampf wird uns aufhalten", schrieb Kellner.

Rückendeckung von SPD und CDU

SPD und CDU haben sich an die Seite der Grünen gestellt und die Schmäh-Plakate gegen die Partei verurteilt. "#GrünerMist ist #Rechtermüll", schrieb SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Donnerstag auf Twitter. Auf einer rot-grünen Kachel stand "In den Farben getrennt, in der Sache vereint gegen Rechts".