Rechnung nicht bezahlt: Immer öfter Strom oder Gas abgestellt

Wer Strom und Gas trotz Mahnungen nicht bezahlt, dem kann der Versorger den Anschluss sperren. Nach einem deutlichen Rückgang im Corona-Jahr 2020 stieg die Zahl der Sperrungen 2021 wieder an. Was heißt das mitten in der Energiekrise für 2022?