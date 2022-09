Rechercheprojekt "Geld.Macht.Katar": Katars Nähe zu Islamisten

Bröckelt die Beziehung des Golf-Emirats Katar zu der radikal-islamistischen Taliban in Afghanistan? Das zumindest legen Aussagen des katarischen Außenministers gegenüber den ARD-Politikmagazinen Kontraste und report München sowie der Wochenzeitung "Die Zeit" nahe. "Wir sind extrem enttäuscht und frustriert von den jüngsten Maßnahmen der gegenwärtigen afghanischen Regierung", so Außenminister Mohammad Abdulrahman Al Thani bei einem Exklusiv-Interview Ende Juni in Katars Hauptstadt Doha. Al Thani bezieht sich dabei auf Verbote für Mädchen und Frauen in Afghanistan, Schulen zu besuchen oder eine Arbeit anzunehmen.

Sagt Al Thani nur das, was westliche Medien gerne hören wollen, kurz bevor Katar die Fußball-Weltmeisterschaft ausrichtet? Oder gibt es tatsächlich Risse im Verhältnis? Eine Abkehr Katars von den afghanischen Machthabern wäre ebenso überraschend wie folgenschwer – denn für die Taliban ist das Wüstenemirat der wohl wichtigste internationale Partner.

Einziges Auslandsbüro der Taliban in Katar

Bereits 2013 durften die Taliban ihr einziges Auslandsbüro in Doha eröffnen. Für die Radikal-Islamisten war das Büro der Ausbruch aus ihrer internationalen Isolation. Demokratische afghanische Kräfte machen deshalb Katar für den Wiederaufstieg der Taliban mitverantwortlich.

Hosna Jalil, die ehemalige stellvertretende afghanische Innenministerin, derzeit im Exil in Washington, beklagt sich bitter über das offiziell geduldete Auslandsbüro: "Es half den Taliban dabei, ein moderates Image zu kreieren, das von den Taliban verkauft, von Katar vermittelt und von den westlichen Ländern gekauft wurde", sagt sie dem Rechercheteam von Kontraste, report München und der "Zeit". Resigniert fügt sie hinzu: "Der Verlierer dieses Spiels ist das afghanische Volk."

Katar: Feuerwehr und Brandstifter zugleich

Tatsächlich bot Doha 2020 die Bühne für Verhandlungen zwischen den Taliban und den USA über den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan. Bei der öffentlichkeitswirksamen Unterzeichnung des sogenannten Doha-Abkommens konnte sich Katar als Vermittler präsentieren – als ein Land, das die größte US-Luftwaffenbasis im Nahen Osten und gleichzeitig radikale Islamisten beherbergt. Ein Muster, das sich in der Außenpolitik des schwerreichen, aber winzigen Emirats immer wieder finde, sagt der US-Politikberater Jonathan Schanzer: "Katar spielt bei so gut wie allem auf beiden Seiten mit. Das verschafft Katar an vielen Orten dieser Welt einen Platz am Tisch der Mächtigen. Sie sind gleichzeitig Brandstifter und Feuerwehrmann."

Als die Taliban-Kämpfer vergangenen Sommer innerhalb weniger Wochen Afghanistan überrennen und die Macht im Land an sich reißen, zeigt sich Katars Doppelstrategie erneut: In einer Militärmaschine lässt Katar Mullah Baradar, den politischen Führer der Radikal-Islamisten, aus dem Exil nach Afghanistan bringen. Und gleichzeitig helfen auf dem Flughafen in Kabul katarische Militärs und Diplomaten dabei, zehntausende Menschen auf der Flucht vor den Taliban aus dem Land zu fliegen – darunter auch etliche Deutsche.

Zum Video: Ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban

Katar und der Kabuler Flughafen

Bis heute ist Katar auf dem Flughafen in Kabul aktiv. Reporterin Lea Frehse von der "Zeit" bekommt im Frühjahr die einmalige Gelegenheit, dort zu filmen und Interviews zu führen. Vom Tower aus blickt man auf Start- und Landebahnen, Hangars und ganze Reihen demolierter NATO-Kampfhubschrauber. "Im letzten Sommer sah es da unten aus wie auf einem Schlachtfeld", sagt der Tower-Chef. "Jetzt starten hier wieder 20 Flugzeuge am Tag." Dann deutet er auf zwei kräftige Männer, die auf Metallstühlen sitzen: "Und dies sind unsere Freunde aus Katar!"

Etwa 200 Katarer dürften am Flughafen stationiert sein: Soldaten, Geheimdienstler, technisches Personal. Sie halten den Flughafen am Laufen. Er ist das Tor Afghanistans zur Welt - und Katar hält den Schlüssel in der Hand.

Dass man den aus der Hand gibt, ist – bei aller öffentlichen Kritik an den Taliban – nicht zu erwarten. Man wolle Kommunikationskanäle offenhalten, sagt Katars Außenminister: "Um sicherzustellen, dass es weiterhin sichere Wege aus Afghanistan gibt, dass humanitäre Hilfe die Bevölkerung erreicht und auch, um Taliban und anderen Afghanen die Möglichkeit zur Versöhnung zu geben." Katars Botschaft ist deutlich: Als Makler ist es unverzichtbar.

Am Flughafen in Kabul hat Katar inzwischen Konkurrenz bekommen: Auch die Vereinigten Emirate möchten sich die Gunst der Amerikaner sichern, in dem sie dort zumindest etwas Einfluss nehmen. Im Mai haben die Emirate die Bodenabfertigung am Kabuler Flughafen übernommen.

Gelder für den Gaza-Streifen

Das Muster des Mittlers und Maklers zeigt sich auch im angespanntesten Konfliktherd des Nahen Ostens. Im Süden Israels, zehn Minuten von Sderot entfernt, steht Shlomo Shpiro, Professor für Sicherheitsstudien und zeigt auf den nahe gelegenen Gaza-Streifen, wo die Islamisten der Hamas das Sagen haben. In der Luft das Surren von Überwachungsdrohnen, im Hintergrund Schießübungen des israelischen Militärs. Und auch hier mischen die finanzstarken Kataris mit.

In den vergangenen zehn Jahren hätten sie dem Gaza-Streifen mehrere hundert Millionen Dollar zukommen lassen. Einen großen Teil davon sogar in Koffern mit Bargeld, sagt Shpiro. "Man kann diese Transfers nur bis zur Grenze kontrollieren, aber wenn die Koffer mit Bargeld in Gaza sind, dann werden sie genauso benutzt für wohltätige Zwecke wie für Waffenkäufe, Raketenbau, Schmuggelaktivitäten und so weiter."