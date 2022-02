Recherche zeigt erstmals Verbindung russischer Hacker zum FSB

Firma gehörte zum FSB

Vlad gibt außerdem an, Abteilungsleiter in einer Firma namens Center-Inform in Rjasan gewesen zu sein, ein Unternehmen mit Hauptsitz in Sankt Petersburg. Center-Inform wiederum war eingegliedert in eine Firma, die den FSB zwischen 2004 und 2007 offiziell im Namen trug: „Atlas des FSB“. Ob das auch beinhaltete, für Cyberspionage zuständig zu sein, ist offen. Der zweite mutmaßliche Entwickler Urik machte zumindest in einem Interview keinen Hehl draus, dass er für den FSB gearbeitet hat. Er habe sich mit Computer-Spionage befasst. In einer Präsentation wird außerdem ausgeführt: Urik arbeitete ebenfalls für die Firma Center-Inform, im Auftrag des FSB.

Weder die mutmaßlichen Entwickler der Spionage-Software von „Snake“ noch die Firma Atlas und Center-Inform reagierten auf Anfragen. Auch der FSB beantwortete Fragen von BR und WDR nicht.

Die russische Botschaft teilte auf Anfrage mit, dass es mittlerweile zum "Trend geworden" sei, über „russische Hacker“ zu spekulieren: "Wir halten es nicht für angebracht, zu Spekulationen und Fakes in Massenmedien Stellung zu nehmen." Man habe deutsche Stellen "aufgefordert, auf die Megaphon-Diplomatie zu verzichten und Fragen der Cybersicherheit unter Fachleuten zu erörtern". Die Bekämpfung der Cyberkriminalität sei ein globales Problem, das gemeinsam angegangen werden müsse.