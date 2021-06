Reaktionen zur Sachsen-Anhalt-Wahl: "Freude für alle Demokraten"

AfD-Spitzendkandidat Kirchner zufrieden

Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Oliver Kirchner hat indes Anfeindungen gegen seine Partei beklagt. "Fünf Jahre Hetze gegen die AfD zahlt sich natürlich auch bei so einem Minus-Trend aus", sagte Kirchner in Magdeburg nach der Prognose der ARD. Er meine damit unter anderem die Medien und die Kirchen, so Kirchner. Allerdings sei er mit dem Abschneiden seiner Partei zufrieden.

Haseloff: AfD ist im Westen entstanden

Dass die AfD in Sachsen-Anhalt immerhin fast ein Viertel der Wähler mobilisiert hat, dafür will Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nicht die Verantwortung übernehmen. Im Interview mit phoenix sagte er, die AfD sei schließlich eine Gründung aus Westdeutschland und von dort kämen auch alle Führungsleute. Man dürfe im Bund nicht immer nach Fehlern auf Landesebene fragen, und der Osten dürfe nicht weiter dazu dienen, dass man die "eigenen Verantwortlichkeiten" wegdrücke.

Für die Sondierungsgespräche zu einer zu bildenden Koalition verbittet sich Haseloff auch Einmischungen der Bundespolitik: "Was nicht passieren wird, ist, dass wir uns in der Konstellation instrumentalisieren lassen von bundespolitischen Vorgaben", sagte Haseloff in der ARD.

FDP-Chef Lindner: Landtagswahl Grund zur Freude für alle Demokraten

FDP-Chef Christian Lindner hat Ministerpräsident Reiner Haseloff zum Sieg gratuliert. Nach dem Abschneiden der CDU so deutlich vor der AfD sei "Freude auch für alle Demokraten angezeigt", sagte Lindner in Berlin. "Die Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt haben die politische Mitte gestärkt."

Für die FDP sei es ein guter Abend und ein wichtiges Signal im Wahljahr, dass die Partei nach über zehn Jahren wieder im Landtag in Magdeburg vertreten sei, sagte Lindner. Bei phoenix sagte er, man warte nun darauf, ob Ministerpräsident Haseloff eine Regierung auch unter Beteiligung der FDP sondieren wolle. Die FDP sei bereit, Verantwortung zu übernehmen.

SPD enttäuscht: "Kein schönes Ergebnis"

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zeigte sich enttäuscht über die Niederlage seiner Partei. Im ZDF sagte er: "In der Tat: Das ist kein schönes Ergebnis". Klingbeil räumte ein, CDU-Spitzenkandidat Reiner Haseloff habe eine Polarisierung als Person zur AfD hinbekommen. Die Wähler hätten eben die AfD als stärkste Kraft im sachsen-anhaltinischen Landtag verhindern wollen.