Reaktionen: Das sagen die Beschuldigten des Missbrauchsberichts

Fehlverhalten: Das haben die Anwälte der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl mehreren kirchlichen Amtsträgern der Erzdiözese München und Freising - unter ihnen Kardinal Reinhard Marx und der ehemalige Papst Benedikt XVI. - in ihrem gestern veröffentlichten Gutachten attestiert. Beschuldigte und Betroffene reagieren unterschiedlich und teilweise doch erwartbar.

Kirchenrechtler: Benedikt XVI. habe sich "komplett ruiniert"

Der ehemalige Papst Benedikt XVI. habe sich mit seiner 82-seitigen Stellungnahme, in der er für den Missbrauchsbericht auf die Fragen der Gutachter einging, "komplett ruiniert", so der Kirchenrechtler Thomas Schüller aus Münster:

"Er hatte die letzte Chance, ehrlich zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Er hatte als hochbetagter Mensch die letzte Chance zu sagen, ich habe es nicht böse gemeint, ich war vielleicht auch unerfahren, aber ich sehe ein, ich habe Fehleinschätzungen vorgenommen." Thomas Schüller, Professor für Kirchenrecht an der Westfälischen Wilhelms-Universität, Münster

Stattdessen habe der Papst nur verlauten lassen: "Er war’s nicht, er war’s nicht", so Schüller.

ZdK: Ende der "organisierten Verantwortungslosigkeit"

Verantwortungsübernahme sieht anders aus – findet auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) und verlangt ein Ende der "organisierten Verantwortungslosigkeit" in der Kirche. Ein persönliches Schuldeingeständnis, wie es die Kirchenvolksbewegung "Wir sind Kirche" fordert, ist aber auch gestern nicht zu vernehmen.

Über seinen Sprecher Georg Gänswein lässt Benedikt "Schock und Scham" ausdrücken, und der Münchner Kardinal Reinhard Marx betont nach der Veröffentlichung, dass er erschüttert und beschämt sei:

"Für mich haben die Begegnungen mit Betroffenen sexuellen Missbrauchs eine Wende bewirkt. Sie haben meine Wahrnehmung der Kirche verändert und verändern diese auch weiterhin." Kardinal Reinhard Marx

"Eher passive Rolle" Marx' bei Umgang mit Missbrauchsfällen

Zuvor hatten ihm die Gutachter eine "eher passive Rolle" im Umgang mit den Missbrauchsfällen attestiert. Rechtsanwalt Martin Pusch zitiert Marx' schriftliche Einlassungen zu dem Gutachten folgendermaßen: Als Erzbischof sei er nicht primär mit Verwaltungsfragen befasst. Ihm als Erzbischof obliege in erster Linie die Verkündigung des Wortes Gottes und die allgemeine Hirtensorge für das Volk Gottes.

Er sei daher, so wird Marx weiter im Gutachten zitiert, auf eine gute Verwaltung angewiesen. Und diese wiederum unterstehe der Leitung des Generalvikars. Peter Beer, ehemaliger Generalvikar, will diese Schuldzuweisung so nicht akzeptieren:

"Man sagt, wenn der Bischof stirbt, stirbt der Generalvikar. Das heißt, das ist kein Amt, das ohne den Bischof bestehen kann, und schon alleine daran sehen Sie das Beziehungsgeflecht." Peter Beer, Generalvikar im Erzbistum München und Freising von 2009 bis 2019

Beer ist denn auch der erste, der im Gutachten genannten Verantwortlichen, der sich am Tag der Veröffentlichung zu den Vorwürfen äußert – und zwar demütig: "Ich muss sagen, es ist so, wie es da drin steht. Und ich hielte es jetzt für falsch, jetzt um Punkte oder Kommas zu diskutieren, sondern auch mal etwas anzunehmen und sich sagen zu lassen."

Empathielosigkeit im Umgang mit Opfern

Es geht nicht um Orthografie und juristische Spitzfindigkeiten – das Münchner Gutachten zeigt nach den Worten des Missbrauchsbeauftagten der Bundesregierung Johannes-Wilhelm Rörig, wie empathielos katholische Verantwortliche über Jahrzehnte mit Betroffenen umgegangen seien:

"Das ist ein sehr sehr wichtiges Gutachten, das den Finger in die Wunde legt. Es ist tatsächlich so, dass das Gutachten heute hervorgebracht hat, dass hochrangige Kleriker völlig unangemessen mit betroffenen Kindern und Jugendlichen umgegangen sind und dass sie letztlich den sexuellen Missbrauch beinahe banal verwaltet haben", so Rörig.

"Kraftschub" für Betroffene kirchlichen Missbrauchs

Etwa, wenn der ehemalige Papst einen Unterschied darin sieht, ob ein exhibitionistisch veranlagter Priester sich in seiner Funktion als Pfarrer entblößt oder als "Privatmann" oder wenn verurteilte Sexualstraftäter weiter in der Seelsorge beschäftigt werden und niemand etwas von der rechtskräftigen Verurteilung gewusst haben will.

Dass solche Vergehen jetzt gesammelt ans Licht kommen, ist für Betroffene wie Agnes Wich ein wichtiger Schritt: "Ich habe den Eindruck, heute wurde Entscheidendes offengelegt, heute wurde noch einmal sehr entscheidend auf die Dynamik der Vertuschung speziell in München, wo das große Schweigen auch unter Betroffenen herrscht, hingewiesen. Und das ermutigt schon, das gibt einen gewissen Kraftschub."

Die Opfer haben gestern jedenfalls durch die Gutachter eine vernehmbare Stimme bekommen.