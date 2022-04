Reaktionen auf Spiegel-Rücktritt: "Geht unter die Haut"

Der Rücktritt von Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) hat für viel Gesprächsstoff gesorgt und eine Debatte über die Arbeitsbelastung von Politikerinnen und Politikern in Gang gebracht.

So fordert etwa NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst eine bessere Vereinbarkeit von Politik und Familie. Dazu sagte er in Bezug auf Spiegels Rücktritt, Politiker seien oft hin- und hergerissen zwischen Familie und Amt. Dies dürfe nicht dazu führen, dass nur noch Menschen Politik machen, die keine Kinder haben.

Scholz: "Entscheidung, die zu respektieren ist"

Spiegel nannte großen politischen Druck als Grund für ihren Rückzug. Die Grünen-Politikerin hatte zehn Tage nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz als damalige Landesumweltministerin einen vierwöchigen Urlaub angetreten. Gestern sprach sie von einem Fehler und begründete ihr Verhalten mit familiären Problemen.

Sowohl Kanzler Olaf Scholz (SPD) als auch Grünen-Politikerinnern und Politiker zeigten sich von Spiegels Aussagen bewegt. "Das ist ihr sicher nicht leicht gefallen, das weiß ich. Aber das ist eine Entscheidung, die zu respektieren ist", sagte Scholz. "Wir werden sehr bald – zeitnah – einen Vorschlag unterbreiten für die Nachfolge", sagte Grünen-Co-Chef Omid Nouripour.

Habeck: "Auftritt ging unter die Haut"

Spiegels Auftritt habe den Kanzler betroffen gemacht, er sei persönlich sehr beeindruckt gewesen, sagte eine Regierungssprecherin. "Was die Zusammenarbeit angeht, so schätzt der Bundeskanzler ihre Arbeit", fügte sie hinzu. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, die Pressekonferenz Spiegels sei unter die Haut gegangen. "Das glaube ich ging allen so, die es gesehen haben."

Sie habe größten Respekt vor ihrem Mut und ihrer Klarheit, sagte Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang am Montag. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sprach von einer "brutalen Mahnung" für alle. Spiegel sei durch eine sehr schwere Zeit gegangen. "Wir haben Respekt vor diesem Schritt", sagte FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner der "Rheinischen Post" nach dem Rücktritt.

Grünen steht schwierige Suche bevor

Die Grünen müssen nun eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Spiegel für das Familienministerium ernennen. Dies gilt angesichts der Konkurrenz der Parteiflügel als nicht einfach.