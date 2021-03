Reaktionen auf Landtagswahlen: "Kein guter Wahlabend für CDU"

Schäuble: Wahl der Persönlichkeiten

Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) sieht bei dieser Wahl die "Persönlichkeiten der Ministerpräsidenten" im Fokus. Schäuble weist darauf hin, dass die jeweiligen Parteien (Grüne in Baden-Württemberg und SPD in Rheinland-Pfalz) im jeweils anderen Land keine guten Ergebnisse erzielt hätten.

Während Schäubles Analyse für die Grünen zwar nicht ganz zutrifft – die Partei kann in beiden Bundesländern zulegen, in Rheinland-Pfalz allerdings nicht so viel wie vorhergesagt – beschreibt er damit gut das Ergebnis der Sozialdemokraten: einerseits eine gestärkte Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Mainz, andererseits in Stuttgart eine SPD, die mit der AfD in der Wählergunst um den dritten Platz ringen muss.