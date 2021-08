"Alarmstufe Rot" – Reaktionen auf den Weltklimarat-Bericht

Die Ergebnisse des neuen Sachstandsberichts des Weltklimarates IPCC müssen laut UN-Generalsekretär António Guterres für die fossilen Energien "die Totenglocke läuten". Kohle, Öl und Gas "zerstören den Planeten", erklärte Guterres nach der Veröffentlichung des Berichts. Es herrsche "Alarmstufe Rot für die Menschheit". Die Alarmglocken seien "ohrenbetäubend", mahnte Guterres.

"Wenn wir unsere Kräfte vereinen, können wir die Klimakatastrophe abwenden"

Die von den fossilen Energien verursachten Treibhausgasemissionen "sind dabei, unseren Planeten zu ersticken", kritisierte der UN-Generalsekretär und forderte, die Erkundung neuer Förderstätten und Förderung fossiler Energiequellen einzustellen. Zudem müssten künftig erneuerbare Energien subventioniert werden. "Wenn wir unsere Kräfte vereinen, können wir die Klimakatastrophe abwenden", appellierte Guterres.

Greta Thunberg: "Wir befinden uns in einem Notfall"

Die führende Klimaaktivistin Greta Thunberg ist vom Bericht des Weltklimarats nicht überrascht. "Der neue IPCC-Bericht enthält keine wirklichen Überraschungen. Er bestätigt, was wir schon aus Tausenden vorherigen Studien und Berichten wissen - dass wir uns in einem Notfall befinden", schrieb die Schwedin auf Twitter und Instagram. Es handele sich um eine solide, aber vorsichtige Zusammenfassung des derzeitigen Wissensstands.

"Es liegt an uns, mutig zu sein und basierend auf den in diesen Berichten bereitgestellten wissenschaftlichen Erkenntnissen Entscheidungen zu treffen", schrieb Thunberg weiter. Noch könnten die schlimmsten Folgen des Klimawandels vermieden werden, ergänzte die 18-Jährige: "Aber nicht, wenn wir weitermachen wie heute, und nicht, ohne die Krise wie eine Krise zu behandeln."

Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer forderte die Politik auf, das fossile Zeitalter schnell und radikal zu beenden: "Es ist ein Menschheitsmoment. Der Weltklimarat ist deutlich. Wir können noch immer die schlimmsten Katastrophen verhindern und das Klima langfristig bei etwa 1,5 Grad stabilisieren. Wir müssen jetzt mutig sein, die Welt steht auf der Kippe."

Greenpeace: "Regierungen und Konzerne im Schneckentempo"

Die Umweltorganisation Greenpeace warf Regierungen und Unternehmen nach Vorlage des Berichts ein zu zögerliches Handeln beim Klimaschutz vor. "Das Schockierende dieses Berichts ist, dass alles Alarmierende darin abzusehen war - und doch bewegen sich Regierungen und Konzerne beim Klimaschutz noch immer im Schneckentempo", erklärte Greenpeace-Klimaexperte Christoph Thies. Der Bericht zusammen mit den jüngsten Bildern von Bränden und Fluten müsse "die Politik aufrütteln", mahnte er.

Thies nannte es "eine enorme gesellschaftliche Herausforderung", die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen wie es das Pariser Klimaschutzabkommen vorsieht: "Aber die Folgen einer ungebremsten Klimakrise konfrontieren die Welt mit ungleich größeren Herausforderungen, die die Ärmeren zuerst treffen."

Jede Regierung, auch die kommende deutsche Bundesregierung, müsse "den Verbrauch fossiler Energien so schnell wie möglich stoppen und Wälder, Moore und Ozeane als natürliche CO2-Senken schützen", appellierte der Greenpeace-Experte mit Blick auf die Bundestagswahl im September.

Germanwatch fordert Sofortprogramm

Der Bericht zeige "so umfassend und klar wie nie zuvor, dass sich das Fenster zum Einhalten des 1,5-Grad-Limits schnell schließt", erklärte auch Rixa Schwarz von Germanwatch. Noch gebe es aber die Instrumente, um das Limit einzuhalten. Es müsse gelingen, die globalen Emissionen in den kommenden zehn Jahren nahezu um die Hälfte zu reduzieren.

Die Menschen in Deutschland hätten einen ernsthaften Wahlkampf verdient, bei dem es maßgeblich darum gehen sollte, mit welchem Gesamtkonzept und Sofortprogramm die Klimakrise bekämpft werden solle, erklärte Germanwatch. Das Zeitfenster der nächsten Legislaturperiode müsse genutzt werden, um entscheidende Weichen noch zum Besseren zu stellen. "Die weltweiten Entscheidungen dieser Dekade werden diesen Planeten für Jahrtausende prägen." Reiche Länder müssten zudem genügend finanzielle und technische Unterstützung für die Länder des globalen Südens zur Verfügung zu stellen.

WWF: Deutschland hat versagt

Der WWF erklärte, Deutschland habe beim Klimaschutz versagt. "Eine der wichtigsten Säulen für den nachhaltigen Umbau unserer Wirtschaft – der Ausbau sauberer Energie aus Wind und Sonne – wurde gezielt klein gehalten."

Die jetzige Regierung habe strategisches Unvermögen gezeigt. Die nächste Regierung werde es unter anderem mit einem massiven Ausbau der Wind- und Solarenergie, dem Abbau umweltschädlicher Subventionen und höheren Treibhausgasminderungen bis 2030 richten müssen. Wer Deutschland künftig vorstehen wolle, müsse sich klar hinter umfassenden Klimaschutz stellen. "Insbesondere bei Armin Laschet vermissen wir das bislang", erklärte der WWF mit Verweis auf den Kanzlerkandiaten von CDU und CSU.

Deutsche Umwelthilfe: "CDU/CSU und SPD versündigen sich an uns"

Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Sascha Müller-Kraenner, sagte, der neue Bericht des Klimarats bestätige alle Warnungen: "Die Klimakrise kommt noch schneller und heftiger als bislang prognostiziert." Das CO2-Restbudget, um das 1,5-Grad-Limit einzuhalten, sei so gut wie aufgebraucht. Die aktuellen Katastrophen, seien es Fluten in Deutschland oder Brände in ganz Südeuropa, zeigten, "dass die Auswirkungen uns nicht irgendwann treffen, sondern auch in Europa bereits hier und heute".

Jetzt müsse gehandelt werden - noch vor der Bundestagswahl im September: "CDU/CSU und SPD versündigen sich an uns und noch mehr an unseren Kindern und Enkeln, wenn sie bis zur Wahl weiter untätig sind. Eine neue Regierung muss zudem mit einem umfangreichen Sofortprogramm innerhalb der ersten 100 Tage reagieren." Es dürfe keine neuen fossilen Infrastrukturprojekte mehr geben, Nord Stream 2 und Flüssigerdgasterminals müssten gestoppt werden, Deutschland brauche ein Tempolimit, ein Sofortprogramm zur Gebäudesanierung und vieles mehr. Es sei "fünf nach zwölf".

Kramliczek: "Dem Klimawandel noch entschiedener entgegenstellen"

Bereits vor der Veröffentlichung des IPCC-Berichts hatte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) betont, die Menschen müssten sich dem Klimawandel "noch entschiedener entgegenstellen". Sie schloss nicht aus, dass etwa Flüge innerhalb Deutschlands zugunsten eines Ausbaus im öffentlichen Personenverkehr beendet werden oder der CO2-Preis für Emissionen heraufgesetzt wird. Das würde unter anderem Benzin und Diesel verteuern.

Umweltministerin Schulze: "Einiges hat sich schon getan"

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte der "Rheinischen Post" mit Blick auf den IPCC-Bericht, in den kommenden zehn Jahren entscheide sich, "ob wir es schaffen werden, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen“. Immerhin habe sich einiges getan. Noch vor wenigen Jahren sei die Welt auf einem Kurs in Richtung 3,5 Grad gewesen. Mittlerweile steuerten viele Staaten um und begönnen mit der Absenkung des Treibhausgasausstoßes. "Das bringt uns mittlerweile Richtung 2,4 Grad", sagte Schulze. Bei der Klimakonferenz im November werde es darauf ankommen, viele Länder für einen gemeinsamen Klimaschutz an Bord zu holen. Spätestens 2050 müsse die Menschheit klimaneutral leben.

IPCC warnt vor deutlich rascherer Erderwärmung

Der Weltklimarat IPCC warnte im ersten Teil seines neuen Sachstandsberichts vor einer deutlich rascheren globalen Erwärmung als bislang angenommen. Die Erde werde sich bei der derzeitigen Entwicklung bereits gegen 2030 um 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erwärmen - und damit zehn Jahre früher als noch 2018 prognostiziert, heißt es in dem am Montag in Genf veröffentlichten Bericht. Die Erderwärmung ist demnach "eindeutig" durch den Menschen verursacht.

Der jetzt veröffentlichte Bericht gilt als Leitlinie für die Weltklimakonferenz im November im Glasgow. Hier sollen die Staaten - wie im Klimavertrag von Paris vereinbart - neue Vorgaben zur Reduzierung des Treibhausgas-Ausstoßes verbindlich festlegen. Das Ziel ist die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf unter zwei Grad - möglichst auf 1,5 Grad - gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Eine solche Erwärmung gilt als gerade noch beherrschbar.