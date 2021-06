Reden ist Gold: Reaktionen auf Biden-Putin-Gipfel

Dass die USA und Russland sich verstehen – oder zumindest versuchen, sich zu verstehen – ist gerade für Deutschland und Europa wichtig. Bester Beweis dafür sind die doch einigermaßen erleichterten Reaktionen auch aus der Bundesregierung auf das Gipfel-Treffen der Präsidenten Joe Biden und Wladimir Putin am Mittwoch in Genf.

Eine Selbstverständlichkeit sei die Begegnung jedenfalls nicht gewesen, befand Außenminister Heiko Maas (SPD), "nach allem, was in den letzten Wochen so losgewesen ist". Im ZDF heute-journal verwies der Minister darauf, dass es sich nicht nur um ein sehr positives Gespräch gehandelt zu haben schien.

Biden und Putin schimpften sich "Killer" und "Karrieremensch"

"Losgewesen" ist in den letzten Wochen, dass der US-Präsident den russischen als "Killer“ bezeichnete, Putin wiederum Biden als "Karrieremensch". Ganz abgesehen von einem massiven Truppenaufmarsch Russlands an der ukrainischen Grenze und demonstrativer Unterstützung Moskaus für das Lukaschenko-Regime in Belarus. Gemessen daran war mehr als ein erstes Herantasten an die jeweilige Gegenseite wohl kaum zu erwarten.

"Wir haben den Anfang von Rückkehr zur diplomatischen Normalität und ein bisschen eine persönliche Ebene." Auf diese vorsichtige Formulierung brachte es der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen. Mehr, so der CDU-Politiker im WDR, sei nicht zu erwarten gewesen.

Wenig konkrete Ergebnisse des Biden-Putin-Gipfels

Sie reden also miteinander – schon das ist aus Sicht deutscher Politiker ein Wert an sich. Aber handeln sie auch? Zu einem der insgesamt doch spärlichen, mit Händen zu greifenden Ergebnissen gehört: Die jüngst abgezogenen Botschafter der beiden Weltmächte kehren an ihre jeweiligen Dienstorte nach Washington und Moskau zurück. Beide Seiten wollen darüber hinaus im Gespräch bleiben über Abrüstung, die Ostukraine und Cyberangriffe.

"Die Tatsache, dass man sich zu so einem Gespräch bereiterklärt hat, muss ja auch einen Grund haben. Und der Grund kann ja nur sein, dass man bereit ist, bestimmte Konflikte aufzulösen." Außenminister Heiko Maas

Kaum etwas dürfte Russlands Präsident Putin einst schwerer gekränkt haben, als dass Biden-Vor-Vorgänger Barack Obama sein Land als "Regionalmacht" abtat. Putin will eine Rolle in der Weltpolitik spielen, den Biden-Gipfel dürfte er als Aufwertung empfinden. Der US-Präsident wiederum will, dass Russland nicht zu sehr in Richtung des Rivalen China driftet.

Rolle Deutschlands im US-russischen Konflikt

Und Deutschland und Europa? Können und sollen ihren Beitrag leisten, meint die Außenpolitik-Expertin Constanze Stelzenmüller von der Brookings Institution im WDR5-Interview, um der Biden-Präsidentschaft zum Erfolg zu verhelfen: "Bei dem Punkt können die Europäer - durch die Übernahme von Sicherheitsaufgaben in ihrer eigenen Region – viel tun. Wir haben durchaus ein Interesse daran, dass der Kampf um die Demokratie in Amerika nicht verloren geht."

Dem US-Präsidenten so weit entgegenkommen, dass man auf die umstrittene Russland-Pipeline NordStream2 verzichtet, will die Bundesregierung aber dann natürlich doch nicht. Das hatte sie zuletzt immer wieder klargestellt.

Biden meint es ernst mit europäischen Partnerschaft

Nun war in Trump-Zeiten der transatlantische Scherbenhaufen mit jedem Besuch des US-Präsident in Europa ein Stück höher geworden. Die Biden-Reise hingegen dürfte als Signal in Erinnerung bleiben, dass jetzt nicht nur Scherben zusammengekehrt, sondern wieder zusammengearbeitet wird. Der US-Präsident, so sieht es Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul, habe auch mit dem Putin-Gespräch gezeigt, dass er es ernst meint mit der europäischen Partnerschaft.

Weber: USA und EU müssen Putin Grenzen aufzeigen

Mehr Entschlossenheit des Westens hingegen wünscht sich der Vorsitzende der Konservativen im EU-Parlament, Manfred Weber, im Umgang mit dem Kreml-Chef: "Gemeinsam können USA und EU ihm seine Grenzen aufzeigen", sagte der CSU-Politiker der "Bild"-Zeitung.

Gleichwohl ist bei all dem auch klar: Nicht nur die die USA und Russland, sondern auch die USA und die Europäer haben weiter eine Menge zu besprechen.