Re-Islamisierung des Weltkulturerbes Hagia Sophia

Auf Anordnung des türkischen Präsidenten Erdogan wird die Hagia Sophia in Istanbul seit dem 24. Juli 2020 als Moschee genutzt. Das oberste Verwaltungsgericht hatte den Weg dafür geebnet.

900 Jahre christliche Kathedrale

Die Hagia Sophia wurde in nur fünf Jahren erbaut. Von 532 bis 537. Mehr als 900 Jahre lang war sie eine Kirche - bis1453. Dann erobert Sultan Mehmed II. Konstantinopel. Der Bau wurde zur Moschee. Kirchenglocken, der Altar, Ikonen, christliche Insignien und Mosaike wurden zerstört, übermalt oder verschleppt und Minarette angebaut. Aber auch diese Phase hatte ein Ende. 1934 entschied Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk: Die Hagia Sophia soll für alle als Museum zugänglich sein. Immer wieder gab es Gerüchte, dass Konservative den Bau wieder als Moschee nützen wollen.

Aber erst im Sommer 2020 macht das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei den Weg dafür frei. Bei vielen aus der säkularen türkischen Gesellschaft schlägt das keine großen Wellen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Kemal, ein Istanbuler Arzt beispielsweise, war zwar erst dagegen, inzwischen sieht er es aber entspannt:

"Es gab immer Übergänge von Kirchen zu Moscheen und von Moscheen zu Kirchen. Und es war nie ein Problem, wenn man es einfach als einen Ort des Gebets sieht. Wichtig ist, das kulturelle Erbe zu schützen." Kemal

Seit 2020 ist Hagia Sophia erneut Moschee

Für viele gläubige Muslime geht im vergangenen Sommer aber ein Traum in Erfüllung, Am 24. Juli 2020 feiern 350.000 Gläubige gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten Erdogan das erste Freitagsgebet in der Hagia Sophia seit mehr als 80 Jahren. Der Chef der Religionsbehörde Diyanet, Ali Erbas besteigt die Gebetskanzel fast wie ein Eroberer - mit einem Schwert:

"Heute ist gleichzeitig ein Tag der Ehre und Bescheidenheit. Endloser Dank gebührt Allah dem Allmächtigen, der uns diesen ehrenvollen Tag ermöglicht hat, uns in Moscheen zu treffen, den heiligsten Orten auf Erden und in der Hagia Sophia vor ihn treten zu dürfen." Ali Erbas

Erbas zitiert Worte, die dem Propheten Mohammed zugeschrieben werden:

"Eines Tages wird Konstantinopel erobert werden. Gesegnet ist der Herrscher, dem dies gelingt." Ali Erbas

Die Hagia Sophia war vor der Zeit von Mehmet II nicht irgendeine Kirche. Sie war Krönungskirche der byzantinischen Kaiser, Kathedrale des Ökumenischen Patriarchats Konstantinopels, ein universelles christlich-spirituelles Zentrum. Für viele orthodoxe Christen gilt sie auch heute noch als großes Heiligtum.

Was treibt Präsident Erdogan an?

Rund 2.000 Mitglieder hat die griechisch-orthodoxe Gemeinde in Istanbul heute noch. Anfang der 30er Jahre waren es noch rund 100.000. Sie haben schon immer viel mitgemacht, sagt Giannis Galitsis von der griechisch-orthodoxen Gemeinde in Istanbul. In den 40er Jahren beispielsweise wurde eine spezielle Vermögenssteuer eingeführt, die vor allem Minderheiten traf. Wer nicht zahlen konnte, wurde in ein Arbeitslager deportiert:

"Dann das Pogrom am 6. und 7. September 1955. Danach die Unruhen auf Zypern, die sich bis hier ausgewirkt haben, tausenden Griechen wurde in Istanbul 1963 die Aufenthaltserlaubnis entzogen. Da ist uns wirklich Schlimmes widerfahren. Die Hagia Sophia schlägt da keine so große Wunde. Aber wehmütig stimmt es uns schon." Giannis Galitsis

Giannis Galitsis ist etwas über 60. Er hat nie woanders als in Istanbul gelebt und erzählt von vielen guten Jahren hier – auch unter Erdogan und seiner Partei:

"Vor allem in den ersten Regierungsjahren der AKP hat es gegenüber den Minderheiten eine Politik gegeben, die Applaus verdient hat... und unsere Stimmen als Wähler noch dazu. Was auch immer in den letzten paar Jahren passiert ist – das können wir nicht nachvollziehen. Irgendwas hat sich verändert. Man ist uns gegenüber plötzlich eingenommen." Giannis Galitsis

Angst vor Repressalien

Vor gut einem Jahr verschärfte sich der lange Streit zwischen der Türkei und Griechenland über Bodenschätze im Mittelmeer. Im Sommer 2020 kochte er besonders hoch. Einige sagen, mit der Hagia Sophia will Erdogan zusätzlich Öl ins Feuer gießen. Giannis Galitsis glaubt nicht, dass er speziell die griechisch-orthodoxen Griechen im Land treffen will. Aber: "Selbstverständlich ist das ein politischer Schritt. Politik ist ein Schachspiel. Wir können nicht genau abschätzen, was genau das bringen sollte. Aber es scheint offensichtlich, dass hier Stimmung gemacht werden sollte."

Auch wenn er nicht deutlicher wird, wagt er mehr als andere aus seiner Gemeinde. Die meisten wollen sich gar nicht öffentlich zur Hagia Sophia-Entscheidung äußern – aus Angst, es könnte negative Folgen für sie haben, in welcher Form auch immer.

Re-Islamisierung als politisches Druckmittel

Die Hagia Sophia in Istanbul ist nicht die einzige Kirche in der Türkei mit diesem Schicksal. Die Sophienkirchen von Iznik südöstlich von Istanbul und Trabzon am Schwarzen Meer wurden schon 2011 beziehungsweise 2013 wieder zu Moscheen. Und auch die berühmte Chora-Kirche, ebenfalls ein Museum am Goldenen Horn Istanbul, will Erdogan umwandeln. In ihr gibt es die wohl spektakulärsten byzantinischen Mosaike von Istanbul. Wieder hagelt es Kritik. Im Sommer 2020 eröffnete der türkische Präsident das Felsenkloster Sumela im Nordosten des Landes wieder. Das Museum war restauriert und gegen Steinschlag und Erdrutsch abgesichert worden. Schon seit 1972 ist es Nationaldenkmal.

"Ich möchte mit dieser Restaurierung die Aufmerksamkeit von denen gewinnen, die uns immer wieder kritisieren. Die Arbeiten sind ein weiteres konkretes Beispiel dafür, wie wir uns des Erbes aller Zivilisationen in unserem Land annehmen, es erhalten und verschönern. Wenn es tatsächlich so wäre, dass - wie behauptet oder angedeutet - wir eine Nation wären, die Bauwerke und Symbole anderer Religionen zerstört, dann stünde dieses Kloster, dass sich seit über fünf Jahrhunderten in unserem Besitz befindet, heute nicht mehr." Präsident Erdogan

"Fürchterliche Attacke auf die Kultur"

Als am 24. Juli 2020 die Hagia Sophia erstmals wieder als Moschee genutzt wurde, läuteten in allen Kirchen Griechenlands die Glocken. Die griechisch-orthodoxen Christen trauerten. Das Oberhaupt der griechischen Kirche, Erzbischof Hieronymus der Zweite, verurteilt die Umwandlung der Hagia Sophia zur Mosche mit deutlichen Worten. Ein katastrophaler Akt sei das gewesen, sagt der Geistliche. Eine fürchterliche Attacke auf die Kultur der gesamten Welt und auf die Menschlichkeit. Schließlich sei die Hagia Sophia nicht irgendein Bauwerk, so Erzbischof Hieronymus, sondern sie werde in aller Welt als Symbol verehrt, seit weit mehr als eintausend Jahren.

Priester Theologos Alexandrakis ist in der Erzdiözese Athen für die Ausbildung von Geistlichen zuständig. Er sagt: In der Hagia Sophia spiegelt sich die Geschichte des Christentums wider.

"Dieses Gotteshaus hat historisch eine wichtige Rolle gespielt - für die Strukturierung des christlichen Glaubens. Und für die Dogmen des Glaubens in all den Jahrhunderten. Dort ist entstanden, was wir Christen glauben und verehren." Theologos Alexandrakis

Bis zur Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453 war die Hagia Sophia die größte Kirche des Christentums gewesen – und die wichtigste, betont Theologos Alexandrakis. Konstantinopel war die Hauptstadt des byzantinischen Reiches; die Hagia Sofia das geistige Zentrum. Im 6. Jahrhundert, als die Hagia Sophia mit ihrer 56 Meter hohen Kuppel gebaut wurde, hatte es noch keine Kirchenspaltung in Orthodoxe und andere Glaubensrichtungen gegeben - in der Hagia Sophia könnten demnach alle Christen ihre Wurzeln finden.

"Dieses Gotteshaus Hagia Sophia ist ein Symbol des Christentums für alle - ob jemand orthodox ist, katholisch, protestantisch oder eine andere Konfession hat. Dieses Gotteshaus ist der zentrale Punkt, ist das Symbol der byzantinischen Kultur, also der christlichen Welt." Theologos Alexandrakis

Hagia Sophia als Spielball türkischer Politik

Nicht nur Theologen in Griechenland empfinden diesen besonderen Bezug zur Hagia Sophia, sondern praktisch alle Griechen. Das zeigt allein schon eine Statistik des Google-Konzerns. Demnach war der Begriff "Hagia Sophia" im Jahr 2020 das am dritthäufigsten eingegebene Suchwort in Griechenland – nach "Coronavirus" und "US-Wahl".

Die Hagia Sophia bewegt die Griechen. Und die Umwandlung zur Moschee tut weh, sagt Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis: "Das ist eine Entscheidung, die uns verletzt. Sie verletzt uns als Griechen und als orthodoxe Christen. Sie verletzt uns aber auch als Bürger der Welt."

Denn hier gehe es nicht um ein Anliegen zwischen Griechenland und der Türkei, auch nicht um ein Anliegen zwischen Europa und der Türkei, sondern es sei ein Thema für die ganze Welt, sagt Kyriakos Mitsotakis. Schließlich gehöre die 1.500 Jahre alte Hagia Sophia zum Weltkulturerbe.

Die Athener Zeitung "Kathimerini" titelte: Nun sei auch die Hagia Sophia zum Opfer von Erdogans Größenwahn geworden, der den osmanischen Eroberern nacheifere und nach immer mehr Macht strebe. Ähnlich sieht das Priester Theologos Alexandrakis von der Erzdiözese Athen.

"Die Umwandlung des Gotteshauses von einem Museum zur Moschee ist ein klares Zeichen von Herrn Erdogan: Er will Druck auf die EU ausüben. Er will damit sagen: Gebt mir mehr Geld." Theologos Alexandrakis

EU-Sanktionen als Lösung?

Das dürfe sich die EU nicht bieten lassen, meint Kirchenvertreter Alexandrakis und fordert, die EU müsse so lange Druck auf die Türkei ausüben, bis Präsident Erdogan die Entscheidung zurücknehme und die Hagia Sophia nicht mehr als Moschee nutzen lasse. Wie dieser Druck aussehen könnte, ob mit Handelssanktionen oder einem Wirtschaftsboykott – diese Entscheidung will Theologos Alexandrakis den Politikern in Brüssel und in Berlin überlassen, wie er sagt, Hauptsache, sie übten Druck aus.

Aber er sieht weder in Brüssel noch in Berlin den Willen, überhaupt Druck auf die Türkei auszuüben, weil Wirtschaftsinteressen dagegenstünden, weil man lieber mit dem Handel mit der Türkei Geld verdiene - und das kritisiert der Priester der Erzdiözese Athen scharf: "Wenn wir als Bürger der Europäischen Union sehen, dass Europa nur ein Marktplatz für die Wirtschaft ist - und nicht viel mehr als das - dann ist das ein Fehlschlag."

Europa müsse für seine kulturellen Werte einstehen, fordert der Theologos Alexandrakis – und zu diesen Werten gehöre letztlich, dafür zu sorgen, dass die Hagia Sophia wieder zur Kirche werde. Selbst ein Kompromiss käme für den Kirchenmann nicht in Frage - etwa, dass die Hagia Sophia wieder Museum wird oder aber abwechselnd als Moschee und Kirche genutzt wird.