Razzia in Straßburg - Fahndung auch in Deutschland

Zwei Tage nach dem Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt haben Anti-Terror-Kräfte der Polizei eine Razzia in einem Wohnviertel der elsässischen Hauptstadt gestartet. Die Spezialeinheit Raid durchkämmt das Viertel Neudorf, wo sich die Spur des mutmaßlichen Attentäters Chérif Chekatt verloren hat.

Hier hatte sich der Islamist nach seinem Verbrechen von einem Taxi absetzen lassen, in der Nähe befindet sich seine - bereits durchsuchte - Wohnung. Zudem war Chekatt nach Informationen von France Info oft in einer Neudorfer Bar, die vor einigen Monaten wegen des Verdachts der Geldwäsche zur Finanzierung des islamischen Terrorismus geschlossen worden war.

Nach Informationen eines Fernsehsenders durchsuchen Einsatzkräfte größere Wohneinheiten - Haus für Haus, Wohnung für Wohnung. Die Polizeipräfektur bittet auf Twitter darum, keine detaillierten Bilder der Polizeiaktion zu veröffentlichen - sie könnten das Ziel des Polizeieinsatz gefährden.

Die Deutschland-Connection des Attentäters

Auf der Flucht, bewaffnet und hochgefährlich: Nicht allein in Straßburg läuft die Suche nach Chérif Chekatt auf Hochtouren. In ganz Frankreich sind mehr als 700 Einsatzkräfte auf ihn angesetzt, zusätzlich sichern 1800 Soldaten Straßen und Veranstaltungen. Schon kurz nach der Tat haben die Ermittler die Möglichkeit in Betracht gezogen, der 29-Jährige könnte sich nach Deutschland absetzen - und die Kontrollen an vier in Frage kommenden Grenzübergängen massiv verstärkt.

Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Attentäter im Land aufhält. Neben der geografischen Nähe Straßburgs zur deutschen Grenze sprechen zwei weitere Anhaltspunkte dafür, dass Deutschland für Chekatt Fluchtziel sein könnte. Zum einen ist der Islamist auch hierzulande bereits als Straftäter in Erscheinung getreten - auch wenn er vor dem Attentat nicht als Gefährder gelistet wurde. Wegen zweifachen Einbruchdiebstahls ist er in Deutschland zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden; etwas mehr als ein Jahr Haft hat er hier abgesessen. 2017 wurde er nach Frankreich abgeschoben. Zugleich wurde über ihn ein einjähriges Einreiseverbot für Deutschland verhängt.

Die zweite Verbindung: Unmittelbar vor der Tat wurde der 29-Jährige von Deutschland aus angerufen - so das RBB-Inforadio unter Berufung auf Sicherheitskreise. Unklar ist bislang, wer ihn anrief und warum.

Die Bundesanwaltschaft ist alarmiert

Allein in Baden-Württemberg sind nach Angaben des Innenministeriums in Stuttgart "deutlich über hundert Beamte" für die Fahndung im Einsatz. Auch die bayerische Polizei unterstützt ihre französischen Kollegen seit gestern bei der Fahndung. "Beispielsweise haben wir unsere Schleierfahndungskontrollen verstärkt, vor allem in Richtung Baden-Württemberg", so Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Im grenznahen Raum kontrolliere insbesondere die bayerische Grenzpolizei intensiv den Fahrzeugverkehr nach verdächtigen Personen.

Inzwischen hat sich auch die Bundesanwaltschaft in die Ermittlungen eingeschaltet - wegen der "besonderen Bedeutung" des Falles, aber auch, weil von dem Straßburger Anschlag sechs Personen aus Deutschland traumatisiert sein sollen. Die Federführung der Ermittlungen liege aber weiterhin bei den französischen Behörden.