Razzia in Hongkong: Erneut Journalisten verhaftet

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong hat die Polizei erneut eine Razzia bei prodemokratischen Medienschaffenden durchgeführt. An der Durchsuchung der Nachrichtenredaktion waren nach Angaben der Polizei mehr als 200 Beamte beteiligt. Die Aktion stützte sich auf ein umstrittenes Sicherheitsgesetz, das im vergangenen Jahr verabschiedet worden war. Die Festgenommenen standen alle in Verbindung zu "Stand News", einem der bekanntesten prodemokratischen Nachrichtensender der Stadt. Auch ihre Wohnungen wurden durchsucht. Bei einer Verurteilung drohen ihnen bis zu zwei Jahre Haft und Geldstrafen.

Aktivistin Denise Ho und Abgeordnete Margaret Ng unter den Festgenommenen

Die Polizei gab keine Namen der Festgenommenen bekannt. Die Zeitung "South China Morning Post" berichtete jedoch, es handele sich um einen aktuellen und einen ehemaligen Redakteur von "Stand News" sowie vier ehemalige Vorstandsmitglieder, darunter die Sängerin und Aktivistin Denise Ho und die ehemalige Abgeordnete Margaret Ng. In einer Mitteilung auf Hos Facebook-Konto wurde ihre Festnahme bestätigt. Wenig später hieß es dort, es gehe ihr gut, niemand solle sich Sorgen um sie machen.

Geräte, Bankkarten und seinen Presseausweis beschlagnahmt

Am frühen Mittwoch veröffentlichte "Stand News" ein Video auf Facebook, das Polizeibeamte in der Wohnung des stellvertretenden Redakteurs Ronson Chan zeigt. Chan, der auch Vorsitzender der Hongkonger Journalistenvereinigung (HKJA) ist, wurde zum Verhör abgeführt, wie die Organisation in einer Erklärung bestätigte. Er kam später frei und sagte vor Reportern, die Polizei habe elektronische Geräte, Bankkarten und seinen Presseausweis beschlagnahmt.

Pressefreiheit gefordert

"Stand News" hatte in diesem Jahr mitgeteilt, dass die Nachrichtenredaktion aufgrund des nationalen Sicherheitsgesetzes Abonnements aussetzen und die meisten Meinungsartikel und Kolumnen von seiner Website entfernen werde. Auch sechs Vorstandsmitglieder hatten ihre Ämter niedergelegt. Die HKJA forderte die Regierung auf, die Pressefreiheit im Einklang mit den Gesetzen Hongkongs zu schützen.

Anklage gegen den Ex-Zeitungsverleger Jimmy Lai

Nach der Niederschlagung prodemokratischer Proteste in Hongkong 2019 ging die chinesische Führung in Peking mit harter Hand gegen Aktivistinnen und Medienschaffende vor. Der bereits inhaftierte Ex-Zeitungsverleger Jimmy Lai wurde am Dienstag auch wegen Aufwiegelung angeklagt. Die von ihm gegründete Zeitung "Apple Daily" musste schließen, nachdem ihre Konten eingefroren worden waren.