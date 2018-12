Razzia gegen Neonazigruppe "Blood & Honour" - Schwerpunkt Bayern

Durchsucht wurden am Mittwochmorgen insgesamt 15 Objekte in mehreren Bundesländern, acht davon in Bayern: Auf Nachfrage erklärte die Generalstaatsanwaltschaft, man habe in Geiselhöring (Landkreis Straubing-Bogen, Niederbayern), Oberaudorf (Landkreis Rosenheim, Oberbayern), Bad Reichenhall (Oberbayern), Schönau am Königssee (Landkreis Berchtesgadener Land, Oberbayern) und Rauhenebrach (Landkreis Haßberge, Unterfranken) Objekte durchsucht; des Weiteren mehrere Objekte an einem nicht näher benannten Ort.

Neonazigruppe "Blood & Honour" seit September 2000 verboten

Weitere Razzien nahm die Polizei in zwei Örtlichkeiten in Baden-Württemberg vor, in dreien in Thüringen, einer in Hessen und einer in Sachsen-Anhalt. Vier Personen wurden verhaftet, davon eine im bayerischen Oberaudorf.

Das erklärten die Generalstaatsanwaltschaft München und das Polizeipräsidium Niederbayern. Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus ermittelt wegen des Verdachts, dass gegen das Vereinigungsverbot für "Blood & Honour" verstoßen wird.

Verbreitung von rechtsextremistischem Gedankengut

In der Pressemitteilung der Polizei heißt es, die zwölf Beschuldigten hätten geplant, die seit September 2000 verbotene sogenannte "Blood & Honour Division Deutschland" zu reanimieren, beziehungsweise fortzuführen. Außerdem hätten sie mit dem Vertrieb und der Vermarktung der "Marke" Blood & Honour rechtsextremistisches Gedankengut verbreitet. Es sollen dabei vor allem Musik-CDs mit verbotenem Rechtsrock-Liedgut und Merchandising-Artikel mit verbotenen rechtsradikalen Symbolen nach Deutschland eingeführt und hier vertrieben worden sein.