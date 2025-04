Razzia gegen Mafia: Auch deutscher Polizist festgenommen

Bei einer Großrazzia in mehreren deutschen und italienischen Städten gegen organisierte Kriminalität ist laut den Ermittlern auch ein deutscher Polizist verhaftet worden. Es besteht der Verdacht, dass er die kalabrische Mafia 'Ndrangheta unterstützt hat. Der 46-jährige Polizeihauptmeister arbeitet beim Polizeipräsidium Aalen und gehört zur Landespolizei Baden-Württemberg. Es liegt ein Haftbefehl wegen Geheimnisverrats vor.

Insgesamt sind bei der Razzia in Deutschland und Italien demnach 34 Personen verhaftet (14 in Deutschland) und 40 Anwesen durchsucht worden, so die Ermittler. Zugeschlagen haben die Beamten neben Baden-Württemberg auch in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie im Saarland.

Lebensmittel in großem Stil gestohlen und verschachert

Die 19 Hauptbeschuldigten in Deutschland sollen sich bei Firmen in Ungarn und Italien als Lebensmittelhändler ausgegeben und große Mengen hochwertiger Lebensmittel im Wert von mehreren hunderttausend Euro bestellt haben. Sie nahmen die Waren in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) entgegen, bezahlten sie aber nicht, so der Vorwurf. Im Anschluss hätten sie die Lebensmittel dann lokalen Gastronomen aufgezwungen. Der deutsche Polizist hat die Beschuldigten demnach durch Geheimnisverrat unterstützt.

Den Beschuldigten werden zahlreiche Straftaten vorgeworfen, darunter Bildung und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, Bandenbetrug, verschiedene Gewaltdelikte wie versuchter Totschlag, Erpressungen, Geldwäsche oder Drogenhandel.

Aufbau einer kriminellen Organisation

Die Ermittlungen in dem Fall gehen in das Jahr 2020 zurück, so der Leitende Oberstaatsanwalt Joachim Dittrich von der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Bei dem heutigen konzertierten Einsatz in vier Bundesländern und in Italien haben Hunderte Polizeibeamte mitgewirkt, so die Ermittler. Die festgenommenen Personen sollen Verbindungen zur kalabrischen Mafia 'Ndrangheta haben und am Aufbau einer kriminellen Organisation beteiligt gewesen sein, die auch in Deutschland ihre Ableger habe.

Die Mafia-Organisation 'Ndrangheta aus der süditalienischen Region Kalabrien ist eine der großen Verbrecherbanden Italiens mit Beziehungen in die ganze Welt. Sie gilt als gefährlicher als die sizilianische Cosa Nostra oder die Camorra aus Neapel. Den größten Teil ihres Geschäfts macht die 'Ndrangheta mit Rauschgift. Nach Einschätzung von Experten hat sie eine dominante Stellung auf dem europäischen Kokain-Markt. Dabei ist sie auch in Deutschland aktiv.

Mit Informationen der dpa und AFP