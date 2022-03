Razzia gegen Hasskriminalität: 17 Beschuldigte in Bayern

Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages gegen Hass und Hetze im Netz sind heute Früh zahlreiche Wohnadressen durchsucht worden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft München und das Bayerische Landeskriminalamt mitteilten, wird in Bayern gegen 17 Beschuldigte im Alter zwischen 33 und 70 Jahren ermittelt.

Die Beschuldigten verteilen sich über ganz Bayern: Acht befinden sich im Raum München und Oberbayern, zwei in Oberfranken (Lkr. Forchheim), einer in der Oberpfalz (Lkr. Regensburg), einer in Niederbayern (Lkr. Passau), zwei in Unterfranken (Landkreise Kitzingen und Main-Spessart), einer in Mittelfranken (Lkr. Fürth) und zwei in Schwaben (Stadt Augsburg und Lkr. Oberallgäu).

Drohungen und Fake News rund um die Bundestagswahl

Im Fokus der Ermittlungen standen Beleidigungen, Drohungen und Fake News im Zusammenhang mit der Bundestagswahl im September 2021. Damals hatte das Bundeskriminalamt eine Projektgruppe eingerichtet, die soziale Medien nach strafrechtlich relevanten Posts durchsuchen sollte.

Dabei kam die Polizei unter anderem einem 45-Jährigen in Bad Füssing auf die Spur: Er soll einen Facebook-Post kommentiert haben - mit massiven Beleidigungen gegen ein Mitglied der aktuellen Bundesregierung. Die Beamten konnten den entsprechenden Kommentar auf dem Smartphone des Bad Füssingers sichern. Immerhin: Laut Polizei zeigte sich der Mann geständig und kooperativ.

Bei Verurteilung drohen Freiheitsstrafen

In anderen Fällen wurden etwa Personen des öffentlichen Lebens Zitate in den Mund gelegt, die gar nicht von ihnen stammten - mit dem Ziel, sie in ein schlechtes Licht zu rücken. So etwas ist strafbar, und zwar auch dann, wenn die Person, die das Zitat verbreitet, meint, das Zitat sei echt.

Hatespeech hat oft ungute Folgen für die Opfer. Deshalb drohten den Verursachern hohe Strafen, betont Oberstaatsanwalt Klaus-Dieter Hartleb: "Das gezielte Verbreiten von Falschnachrichten im Internet, die geeignet sind, öffentliches Wirken von Politikerinnen und Politikern erheblich zu erschweren, kann zu einer Wohnungsdurchsuchung führen. Im Falle einer Verurteilung stehen Mindestfreiheitsstrafen von drei Monaten im Raum."

In schweren Fällen drohen Haftstrafen von bis zu fünf Jahren. Und was die mittlerweile erreichte Größenordnung angeht: Im vergangenen Jahr wurden in Bayern mehr als 1.700 (genau 1.741) Hatespeech-Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger angezeigt, das waren mehr als doppelt so viele wie im Jahr davor.