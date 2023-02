Razzia gegen Extremisten: Israelische Armee tötet Palästinenser

Bei einer Razzia des israelischen Militärs in einem Flüchtlingslager im Westjordanland sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen am Montag fünf Palästinenser getötet worden. Ziel des Einsatzes war die Festnahme einer extremistischen Gruppe, die für einen versuchten Schusswaffenangriff in einem Restaurant einer israelischen Siedlung in dem Autonomiegebiet verantwortlich sein soll.

Razzia in Flüchtlingslager

Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte die Todesfälle nicht umgehend, sondern gab nur an, dass drei Menschen verletzt wurden, einer von ihnen schwer. Das Militär teilte mit, die Soldaten hätten nach der militanten Zelle gesucht, die sich in einem Haus in dem Flüchtlingslager verschanzt haben soll. Während der Suche stießen die Soldaten auf die Bewaffneten, und es kam zu einem Feuergefecht. Nach Angaben des Militärs waren mehrere der Männer an dem versuchten Anschlag auf das Restaurant beteiligt.

Getötete angeblich zum Teil Hamas-Mitglieder

Sicherheitsbeamte sagten, von den fünf Getöteten stünden zwei in Verbindung mit dem versuchten Anschlag und seien Mitglieder der militanten Hamas. Bei den anderen drei handele es sich um Männer, die sich einen Schusswechsel mit den Soldaten in dem Lager in der Nähe von Jericho geliefert hatten. Die Beamten wollten anonym bleiben, da sie nicht befugt waren, mit den Medien über den Einsatz zu sprechen.

Israelisches Militär blockiert Straßen nach Jericho

Bereits am Samstag hatten Soldaten auf der Suche nach den Verdächtigen Häuser im Lager Akbat Dschabr umstellt. Es kam zu einem Schusswechsel, sechs Palästinenser wurden verletzt. Seit den Schüssen in der nahegelegenen Siedlung im vergangenen Monat hat das israelische Militär mehrere Straßen nach Jericho blockiert, was zu Engpässen an den Kontrollpunkten führte.

Mit Informationen von AP und dpa