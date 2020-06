Raus aus dem Krisenmodus: FDP will Ende der Pandemie-Notlage

"Die Sonderrechte der Regierung sind nicht mehr länger zu rechtfertigen." Das findet die FDP und verweist auf deutlich gesunkene Infektionszahlen. "Corona ist nach heutiger Lageeinschätzung beherrschbar", sagt FDP-Fraktionschef Christian Lindner. Seine Fraktion bringt heute einen Antrag in den Bundestag ein. Dieser sieht vor, dass die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" aufgehoben wird. Sie ermächtigt das Bundesgesundheitsministerium, im Alleingang Maßnahmen zur Grundversorgung mit Arzneimitteln, Medizinprodukten, Hilfsmitteln und Schutzausrüstung zu treffen.

Keine Überlastung des Gesundheitssystems

"Die Situation im März war eine völlig andere als jetzt", so der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle. Im Gespräch mit BR24 sagte er, Voraussetzung für eine solche epidemische Lage sei, dass man das Infektionsgeschehen nicht kontrollieren kann und eine Überlastung des Gesundheitssystems droht. Beide Voraussetzungen sind aus seiner Sicht jetzt nicht mehr gegeben. "Deshalb muss der Bundestag sich jetzt die Macht vom Bundesgesundheitsminister zurückholen."

FDP verweist auf niedrige Infektionszahlen und Rechtsgutachten

Statt täglich bis zu 6.000 Neuinfizierte gebe es derzeit nur noch 200 bis 400 pro Tag, heißt es von der FDP. Sie verweist außerdem auf zahlreiche Lockerungen ohne negative Folgen. Laut dem Infektionsschutzgesetz muss die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" aufgehoben werden, wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Die Liberalen sehen sich auch durch ein Rechtsgutachten bestätigt, das sie beim Regensburger Sozial- und Gesundheitsrechtler Thorsten Kingreen in Auftrag gegeben haben. Darin heißt es, dass sowohl Abgeordnete als auch eine Fraktion ein Organstreitverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht anstrengen könnten, sollte die Mehrheit der Abgeordneten nicht bereit sein, den Feststellungsbeschluss über die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" aufzuheben.

Dobrindt: Haben klare Vereinbarungen und Entscheidungen getroffen

Aus Sicht von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt muss es aus wissenschaftlicher und fachpolitischer Sicht bewertet werden, ob die Notlage weiter aufrechterhalten wird. Dazu würden die Diskussionen gerade geführt – mit offenem Ergebnis. Dobrindt sieht aber keine Notwendigkeit, die Ermächtigungen der Bundesregierung jetzt zurückzunehmen. Auch der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus, räumt dem Antrag der FDP zur Aufhebung der Pandemie-Notlage keine Chance ein.

Staatsrechtler sieht keine unmittelbare Notwendigkeit zum Handeln

Unterstützung kommt vom Würzburger Staatsrechtler Horst Dreier. Im Gespräch mit BR24 sagte er: "Der Bundestag hat die epidemische Lage nationaler Tragweite festgestellt und er kann sie auch jederzeit wieder selbst aufheben." Daher kann aus seiner Sicht keine Rede davon sein, dass die Rechte des Parlaments zu stark eingeschränkt sind: "Es hat das Heft des Handelns immer in der Hand." Letztlich handelt es sich laut Dreier um eine politische Entscheidung und keine reine Tatsachenfeststellung, ob die epidemische Lage wieder aufgehoben wird. Aus rein virologischer Sicht aber könne man noch nicht davon ausgehen, dass die Epidemie zu Ende ist. "Das werden auch die meisten Bundestagsabgeordneten so sehen", sagt Dreier.

Sonderermächtigungen für die Regierung

Am 25. März hatte der Bundestag festgestellt, in Deutschland bestehe "eine epidemische Lage von nationaler Tragweite". Dadurch hat der Bund zusätzliche Kompetenzen, um im Krisenmanagement schneller reagieren zu können. Er kann zum Beispiel den grenzüberschreitenden Personenverkehr beschränken oder Maßnahmen festlegen, um die Identität und den Gesundheitszustand von Einreisenden festzustellen. Außerdem kann er medizinische Schutzausrüstung oder Medikamente beschlagnahmen. Dies ist auf ein Jahr befristet – also bis Ende März 2021. Der Bundestag kann die "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" aber auch vorher aufheben.