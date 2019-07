Raubüberfall auf Fußballstar Mesut Özil

Der frühere Fußballnationalspieler Mesut Özil ist in London Ziel eines versuchten Raubüberfalls geworden. Der Mittelfeldstar des Premier-League-Clubs FC Arsenal war gestern zusammen mit seinem bosnischen Mannschaftskollegen Sead Kolasinac in einem Auto unterwegs, als sie von Motorradfahrern mit Messern angegriffen wurden.

Die Täter sollen es auf das Luxus-Fahrzeug des 30 Jahre alten Profis des FC Arsenal abgesehen haben. Sie hatten Özil und seinen Teamkollegen Sead Kolasinac verfolgt, als diese in dem Auto durch den Norden der Stadt fuhren, wie die "Daily Mail" berichtete.

Kolasinac springt aus Özil-Auto und schlägt Angreifer zurück

Ein Video, das auf Twitter kursiert, zeigt, wie Kolasinac aus dem Wagen springt und die Angreifer zurückschlägt. Die Polizei der britischen Hauptstadt bestätigte den Überfall. Sie sei am Donnerstagnachmittag wegen eines versuchten Raubs in Platts Lane im Norden von London alarmiert worden. Der Fahrer und der Beifahrer des attackierten Wagens seien unverletzt entkommen. Bislang sei niemand festgenommen worden, erklärte die Polizei. "Die Ermittlungen laufen."

Auch der FC Arsenal bestätigte den Vorfall: "Wir hatten Kontakt zu den beiden Spielern und es geht ihnen gut." In Großbritannien und insbesondere in London hat die Zahl der Messerangriffe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.