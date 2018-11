Rat für Rechtschreibung berät geschlechtergerechte Sprache

Auch der Münchner Seniorenbeirat könnte wohl schon bald ein neues Türschild bekommen. Denn mindestens jeder zweite Senior der Stadt ist in Wirklichkeit eine Seniorin. Aber wie soll das sprachlich besser zum Ausdruck kommen? Soll der Plural von Senior beispielsweise künftig Senioren*, SeniorInnen oder Senior_innen heißen?

Münchner sind geteilter Meinung

Ob Deutschland eine Sprachreform im Sinne von mehr Gendergerechtigkeit braucht, ist umstritten. Bei einer Umfrage in der Innenstadt sind die Meinungen ganz unterschiedlich: "Das ist unnötiger Aufwand", sagt Waltraud Lendner und erhält dafür Zustimmung von Eva Schenk. Sie finde dergleichen überflüssig, sagte sie. "Aber, bitte, das ist reine Geschmackssache.

Axel Gundolf hingegen meint: "Ich finde das prinzipiell einen guten Ansatz, weil ich glaube, dass selbst so kleine Sachen in der Sprache einen Unterschied machen im Bewusstsein der Leute." Dem stimmt Alexandra Obogeanu zu. Sie sagt: "Es ist höchste Zeit, dass die Frauen auch in der Sprache in ihrer Macht wieder zu finden sind."

Gleichstellung durch Sprache

Kritiker halten Genderdeutsch für kompliziert und weltfremd. Im Büro der städtischen Gleichstellungsstelle für Frauen aber weist man, pardon, frau diese Kritik zurück. Frauen müssten "sprachlich sichtbar gemacht werden".

"Bei Stellenausschreibungen haben wir festgestellt, dass Frauen stärker angesprochen werden, wenn auch die weibliche Form explizit in der Stellenausschreibung steht." Nicole Lassale, Gleichstellungsstelle für Frauen, Stadt München

Emanzipation trotz fehlender Buchstaben

Der Ring Christlich Demokratischer Studenten RCDS an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität dagegen will sich nicht umbenennen. Er lehnt dagegen gendergerechte Schreibweisen als "aufoktroyiert" ab.

"Benötige ich als emanzipierte, selbstbewusste Frau die Betonung, dass ich eine Frau bin? Nein!" Regina Wiedenbauer, RCDS, LMU München

Rat veröffentlicht heute Empfehlungen

Vor der heutigen Sitzung des Rates für deutsche Rechtschreibung in Passau wird also hitzig diskutiert. Am Mittag will das Gremium seine Empfehlungen an die Politik auf einer Pressekonferenz bekanntgeben.

Wenn die Kultusministerkonferenz in Deutschland und die Regierungen deutschsprachiger Länder dem Vorschlag zustimmen, treten sie in Kraft. Dann müsste in diesem letzten Satz künftig möglicherweise von der "KultusministerInnenkonferenz" oder der "Kultusminister_innenkonferenz" die Rede sein.