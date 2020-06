Rassismusdebatte in den USA: Streit um steinerne Südstaatler

Überall in den USA stehen sie: Denkmäler von führenden militärischen und politischen Persönlichkeiten, die im 19. Jahrhundert auf der Seite der damaligen Südstaaten und damit der Anhänger der Sklaverei standen. Sie geraten nun ins Zentrum der Debatte um Rassismus, die seit dem Tod von George Floyd Ende Mai in Minneapolis landesweit entfacht ist und zu teils gewaltsamen Ausschreitungen und Protesten geführt hat.

Allein im Kapitol in Washington D.C. stehen elf solcher Statuen, kritisierte nun auch die Vorsitzende der Demokraten, Nancy Pelosi, und forderte in einem Schreiben an einen parteiübergreifenden Ausschuss des Kongresses, dass diese Abbilder von Männern, die für "Grausamkeit und Barbarei" eingetreten seien, entfernt werden müssten. Mit ihnen werde "dem Hass gehuldigt", so Pelosi.

Erste Städte reißen Denkmäler ab

Zu den umstrittenen Denkmälern zählen etwa Jefferson Davis, dem Präsidenten der abtrünnigen Konföderierten Staaten, die im Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 den Unionsstaaten gegenüberstanden. Auch sein damaliger Vize, Alexander Stephens, wurde in Stein gemeißelt. Ebenso wie Robert E. Lee, General der konföderierten Armee, der die Truppen unter anderem in die berühmte Schlacht von Gettysburg führte.

Das Denkmal des Generals fiel bereits - nicht in Washington, dafür aber in New Orleans. Die Weisung, die Statue abzubauen, gab der Bürgermeister der früheren Südstaaten-Metropole, Mitch Landrieu. Und auch in Richmond im US-Bundesstaat Virginia soll das Abbild des Generals auf Anordnung des Gouverneurs Ralph Northam verschwinden. Hier stellte ein Gericht die Statue jedoch noch für zehn Tage unter Schutz.

Der US-Bundesstaat North Carolina bereitet gar ein Gesetz vor, dass alle Denkmäler verbieten soll, die ein positives Licht auf Sklaverei und damit auf Rassismus werfen könnten. In Boston wurde sogar eine Statue des Seefahrers Christoph Kolumbus enthauptet. Kolumbus gilt als "Entdecker" des amerikanischen Kontinents. Kritiker argumentieren, er habe der Kolonialisierung und der Tötung zahlloser Ureinwohner den Weg bereitet.