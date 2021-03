Rassismus-Vorwürfe: Debatte in Großbritannien reißt nicht ab

Von morgens bis abends reden sich Moderatoren und sogenannte Königshaus-Experten die Köpfe heiß, gehen der Frage nach, wie rassistisch die Royal Family denn nun sei und wie der Palast mit den Vorwürfen aus den eigenen Reihen umgehen müsste.

Thema ist Dauerbrenner in England

Am Donnerstag besuchte Harrys Bruder Prinz William gemeinsam mit seiner Frau Kate eine Schule in London. Nichts Besonderes eigentlich, ein normaler Charity-Termin, von denen dutzende im königlichen Kalender stehen. Doch seit dem Interview ist nichts wie gewohnt. Ein Reporter versuchte also sein Glück und rief dem Thronfolger Fragen zu.

Ob er seit dem Interview mit seinem Bruder gesprochen habe, will der Reporter wissen. Habe er noch nicht, entgegnet William. Er wolle dies aber noch tun. Der Reporter setzt nach, will wissen, ob die königliche Familie eine rassistische Familie sei. William antwortet auch darauf: Nein, sei sie selbstverständlich nicht.

Stresstest für das Britische Königshaus

Es ist eine kleine Szene, doch sie zeigt, welchem Stresstest das Königshaus gerade ausgesetzt ist. Dass es so weit gekommen ist, dass ein zukünftiger König darauf reagiere, zeige, wie beschädigend das Interview von Harry und Meghan war, sagt Roya Nikkhah, Palast-Expertin bei der Sunday Times.

Queen Elizabeth hat unter der Woche deutlich gemacht, dass sie die Angelegenheit gerne im Kreise der Familie klären möchte. Das inoffizielle Motto "Never complain, never explain - niemals beschweren, niemals erklären" ließ sich nach dem Interview nicht mehr aufrechterhalten, zu gravierend die Vorwürfe von Harry und Meghan.

Briten haben zu Interview geteilte Meinungen

Elf Millionen Briten haben sich das Interview im Fernsehen angesehen. Millionen weitere dürften zumindest Ausschnitte kennen. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov wollte von den Untertanen wissen, was sie über das Interview denken. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Bevölkerung in dieser Frage gespalten ist. Während sich mehr als 60 Prozent der 18-24-Jährigen auf die Seiten Meghans schlagen, sind es in der Altersgruppe der über 65-Jährigen nur noch 15 Prozent. Gerade die Älteren halten also treu zum Königshaus. Vor allem sind sie es, die sagen, dass es bei solchen Aussagen auch auf den Kontext ankomme.

Machtprobe für die Queen

Man wisse nicht, was die Absicht war und in welchem Zusammenhang diese Aussagen getätigt wurden, erklärt Peaches Golding der BBC. Die Afroamerikanerin ist von der Queen 2017 als erste schwarze Frau überhaupt zur persönlich-königlichen Vertretung ihrer Majestät für die englische Stadt Bristol ernannt worden.

So abweichend die Bewertung des Interviews von Harry und Meghan, so einheitlich die Einschätzung zahlreicher Beobachter, dass die Diskussion um die Rassismus-Vorwürfe erstmal bleiben werden. Auf Queen Elizabeth kommt in der Spätphase ihrer Regentschaft eine Menge Arbeit zu.