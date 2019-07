Rassismus-Vorwürfe gegen Trump nach Twitter-Tirade

Eigentlich hätte US-Präsident Donald Trump gute Gründe gehabt, das Wochenende beim Golfspiel zu genießen. Der Oberste Gerichtshof erlaubte ihm, einige Mauer-Abschnitte mit Budgetmitteln des Pentagons zu bauen. Und die Regierung von Guatemala erklärte sich bereit, künftig als "sicherer Drittstaat" Asylbewerber aus Mittelamerika aufzunehmen.

Trumps Twitter-Attacke als Reaktion auf Kritik an Grenzpolitik

Stattdessen begann Trump das Wochenende mit einer heftigen Twitter-Attacke auf einen der einflussreichsten afroamerikanischen Kongressabgeordneten, den 68-jährigen Demokraten Elijah Cummings aus Baltimore. Vor zehn Tagen hatte sich Cummings über die Zustände in den überfüllten Sammellagern für Migranten an der Südgrenze empört: "Was bedeutet es, wenn ein Kind in seinen eigenen Fäkalien sitzt und nicht duschen kann? Keiner von uns würde seine Kinder dort haben wollen. Das sind Menschen!"