Rassismus-Vorwürfe: Amthor distanziert sich von Moslem-Spruch

Dieses Mal geht es nicht um die Antwort des CDU-Abgeordneten Philipp Amthor auf das Rezo-Video, das mit der Kritik an SPD und Union für Furore vor der Europawahl sorgte. Jetzt verursacht ein wieder aufgetauchtes Youtube-Video vom Herbst 2018 Diskussionen im Netz.

Fragwürdiger Auftritt in Film des Reportage-Netzwerks Y-Kollektiv

In dem Film "Wie ticken junge Bundestagsabgeordnete der AfD und CDU?" des Reportage-Netzwerks Y-Kollektiv, ist Amthor auf dem Marktplatz der Kleinstadt Strasburg in Mecklenburg-Vorpommern im Gespräch mit Bürgern zu sehen. Der Politiker ist zu Besuch anlässlich des Tages der Deutschen Einheit. Nach dem Singen der Nationalhymne ist Amthor in dem Video zu hören, wie er sagt: "Hier ist keiner von uns Moslem, der das nicht singen kann."