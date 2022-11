Rangliste: Deutschland fällt beim Klimaschutz etwas zurück

Laut einer neuen Rangliste ist Deutschland bei den Maßnahmen zum Klimaschutz im Vergleich zu anderen Ländern der Welt etwas weiter ins Hintertreffen geraten. Im Klimaschutz-Index 2023 liegt die Bundesrepublik nur noch auf Rang 16 - nach Platz 13 im Vorjahr.

Die Ergebnisse wurden auf der Weltklimakonferenz in Scharm el Scheich vorgestellt. Bewertet wurden die Bemühungen von insgesamt 59 Ländern und der EU. Herausgegeben wurde der Index von den Umweltorganisationen Germanwatch und Climate Action Network sowie dem NewClimate Institute. Er erfasst 92 Prozent aller klimaschädlichen Treibhausgasemissionen.

Dänemark ist der Primus - auf Rang 4

Wie schon in den Vorjahren bleiben die ersten drei Plätze der Rangliste symbolisch leer - weil den Autoren zufolge kein Land genug für den Klimaschutz tut, um in allen Kategorien eine sehr gute Bewertung zu erzielen. Dahinter führt Dänemark zum zweiten Mal in Folge das Ranking auf Platz 4 an, gefolgt von Schweden, Marokko, Chile, Indien sowie Estland und Norwegen. Generell schneiden skandinavische Länder gut ab, China und die USA landen dagegen weit hinten.

Etliche Industriestaaten schneiden schlecht ab

Laut dem Klimaschutzindex sind nur drei G20-Staaten unter den gut beurteilten Ländern: Indien, das sich um zwei Plätze auf Rang 8 verbessert, Großbritannien (11) und Deutschland (16). Insgesamt zwölf Länder erhalten ein schlechtes oder sehr schlechtes Rating. Kanada (Platz 58), Russland (59) und Saudi Arabien (62) zeigen die schlechteste Leistung innerhalb der G20.

Die EU als Ganzes verbessert sich im Vergleich zu 2021 um drei Plätze auf Rang 19 und bekommt damit ein mäßiges Rating. Insgesamt werden neun EU-Staaten mit Gut bewertet. Im Vergleich zum vergangenen Jahr verbessert sich Spanien in allen vier Kategorien und springt auf Rang 23 (vorher: 34). Im Gegensatz dazu verschlechtert sich Frankreich auf Platz 28. Ungarn (Platz 53) und Polen (54) sind die letzten verbleibenden EU-Länder mit sehr schlechter Einstufung.

Deutschland baut erneuerbare Energien zu langsam aus

Deutschland erhält im Klimaschutzindex ein gutes Rating bei den Treibhausgasemissionen. Doch in puncto erneuerbare Energie, Energienutzung und Klimapolitik reicht es nur für ein "mäßig". Die Expertinnen und Experten schreiben, Hauptgründe für die insgesamt schlechtere Bewertung seien "der verlangsamte Ausbau von erneuerbaren Energien bis 2020 und der hohe Anstieg der Emissionen im Verkehrssektor im Jahr 2021".

Abschied von fossilen Energieträgern zu zögerlich

Ausdrücklich rügen die Fachleute auch die Reaktion der Bundesregierung auf die vom Ukraine-Krieg ausgelöste Energiekrise - etwa dass sich Deutschland an Länder wie Senegal oder Kolumbien wendet, um dort die Suche nach neuen Gasreserven oder mehr Kohleabbau zu unterstützen. Die Fachleute fordern von der Regierung auch einen schnelleren Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle, keine weiteren Subventionen für diese fossilen Brennstoffe und eine verstärkte Förderung erneuerbarer Energieträger.

Kurz vor dem Start der UN-Beratungen in Ägypten hatte auch der unabhängige Expertenrat die deutschen Klimaschutzbemühungen als unzureichend bemängelt. Das Fazit: Es sei unwahrscheinlich, dass Deutschland sein Ziel noch schaffen kann, den Ausstoß an Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 65 Prozent zu senken, im Vergleich zu 1990.

China und USA weit abgeschlagen

Noch weit härter gehen die Autoren der Rangliste mit China und den USA ins Gericht, die deshalb im Ranking weit hinten landen. China, mengenmäßig größter CO2-Emittent weltweit, verschlechterte sich um 13 Plätze auf Rang 51. Zur Begründung hieß es, die Pekings Klimapolitik sei nicht konkret genug. Sie sei nicht mit dem 2015 in Paris vereinbarten Ziel vereinbar, die Erderwärmung auf unter zwei Grad, besser 1,5 Grad, im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu senken. Zwar lege die Volksrepublik bei erneuerbaren Energien zu, sie baue zugleich aber neue Kohlekraftwerke.

Die USA, das Land mit dem mengenmäßig zweitgrößten Ausstoß von Treibhausgasen, verbessern sich zwar um drei Ränge auf Platz 52, erhalten damit aber erneut eine sehr schlechte Gesamtbewertung. Viele neue Verpflichtungen zum Klimaschutz seien zu begrüßen, doch sei die Umsetzung schleppend. Als Hauptmanko werden der heimische Abbau fossiler Brennstoffe genannt sowie massive Subventionen für Öl, Gas und Kohle.

Mit Informationen von dpa