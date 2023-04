Ramstein: Ukraine-Kontaktgruppe verhandelt über weitere Hilfen

Die Welt schaut wieder nach Ramstein in Rheinland-Pfalz. Auf dem wichtigsten Militärstützpunkt der USA in Europa hat ein Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe begonnen. Vertreter von rund 50 Staaten beraten über weitere Unterstützung für das Land.

USA sichern Ukraine weitere Milliarden-Hilfen zu

Seit Beginn des Krieges vor gut einem Jahr gibt es solche Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe fast monatlich. Gastgeber des nun bereits elften Treffens ist US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Zum Auftakt sagte er, es gehe darum, die Gemeinsamkeit und die Entschiedenheit zu bekräftigen. Die Kontaktgruppe basiere auf einer moralischen Klarheit - man erkenne den Krieg als das an, was er wirklich sei: ein unprovozierter Akt der Aggression gegen einen friedlichen, demokratischen Staat.

Die Ukraine habe mutig gekämpft, um ihre Freiheit zu verteidigen, so Austin. Und die Unterstützung für das Land sei nicht gewichen. So hätten die USA der Ukraine seit Kriegsbeginn Militärhilfen im Wert von mehr als 35 Milliarden Dollar beigesteuert. Und bereits vor dem Treffen kündigte er weitere Hilfe in Milliarden-Höhe an. Geliefert werden sollen demnach zusätzliche Munition für Himars-Raketensysteme, Raketen sowie Antipanzerminen.

Stoltenberg will weitere Gespräche über Kampfjets

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach sich für eine Fortsetzung der Gespräche über eine Abgabe von westlichen Kampfjets an die Ukraine aus. Um diese, aber auch um Luftverteidigungssysteme hatte ihn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen am Donnerstag gebeten.

Bislang hat die Ukraine aus dem Westen lediglich Kampfjets sowjetischer Bauart vom Typ Mig-29 erhalten. Die Streitkräfte des Landes wünschen sich allerdings Flugzeuge westlicher Bauart für den Abwehrkampf gegen Russland. Das könnten zum Beispiel in den USA gebaute F-16 sein.

Stoltenberg machte in Ramstein deutlich, dass er die Diskussion über weitere Waffenlieferungen in der derzeitigen Situation für deutlich wichtiger hält als die Planungen für einen Nato-Beitritt der Ukraine. "Jetzt geht es vor allem darum, dass die Ukraine siegt", so Stoltenberg. "Denn wenn sich die Ukraine nicht als souveräne unabhängige Nation in Europa durchsetzt, dann ist es sinnlos, über eine Mitgliedschaft zu diskutieren."

Expertin: Erfolgreiche Frühjahrsoffensive der Ukraine entscheidend

Nachdem die Ukraine eine russische Winter- und Frühjahrsoffensive mit nur geringen Gebietsverlusten überstanden hat, hofft sie nun, mit einer Gegenoffensive in den kommenden Wochen oder Monaten Gebiete im Süden und Osten zurückzuerobern. Nach Einschätzung der Sicherheitsexpertin Claudia Major wird der Verlauf entscheidend sein für weitere westliche Unterstützung. "Wenn sie (die Frühjahrsoffensive der Ukraine, Anm. d. Red.) gelingt und die Ukraine zeigen kann, dass sie Gebiet befreien kann, dann kann man auch in den westlichen Ländern besser erklären, warum sich diese sehr kostenintensive Unterstützung lohnt", sagte die Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) am Freitag im ZDF-Morgenmagazin.

Die Ukraine verbrauche mehr Munition, als der Westen derzeit produzieren könne. Daher sei es wichtig, sowohl Munition zu liefern als auch die Produktion "hochzufahren". Insgesamt brauche die Ukraine "von allem mehr - aber langfristig und systematisch", sodass die Ukraine auch planen könne.

Für Friedensverhandlungen sieht die Expertin hingegen wenig Chancen. "Es gibt von russischer Seite kein Interesse an Friedensgesprächen. So lange werden die leider nicht stattfinden", sagte Major.

Mit Informationen von dpa, AFP und Reuters