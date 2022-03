Raketeneinschlag mitten in Charkiw - "Mord an Zivilisten"

Russische Raketen sind nach ukrainischen Angaben im Zentrum von Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes, eingeschlagen. Der Leiter der Regionalverwaltung, Oleg Sinegubow, sprach von Attacken auf ein Stadtverwaltungsgebäude sowie auf Wohnhäuser im Zentrum der Stadt und beklagte: "Die russischen Besatzer setzen weiterhin schwere Waffen gegen die Zivilbevölkerung ein." Opferzahlen für die jüngsten Angriffe durch russische Streitkräfte nannte er nicht.

Das indische Außenministerium schrieb auf Twitter, dass bei dem Beschuss am Morgen ein indischer Student getötet worden sei: "Wir sprechen seiner Familie unser tiefstes Beileid aus."

Ukrainischer Außenminister wirft Russland Ermordung von Zivilisten vor

Das ukrainische Außenministerium veröffentlichte via Twitter Videos, die einen Raketeneinschlag direkt auf dem zentralen Freiheitsplatz zeigen - einem der größten Stadtplätze in Europa. Zu sehen ist eine gewaltige Explosion vor dem Verwaltungsgebäude, nachdem dort kurz vor dem Einschlag noch Autos fuhren. Andere Videos in sozialen Netzwerken zeigen, dass der Freiheitsplatz durch den Angriff völlig verwüstet wurde.

Außenminister Dmytro Kuleba twitterte: "Barbarische russische Raketenangriffe auf den zentralen Freiheitsplatz und Wohnviertel von Charkiw." Putin begehe aus Wut Kriegsverbrechen, ermorde unschuldige Zivilisten. "Die Welt kann und muss mehr tun." Der Druck auf Russland müsse erhöht und das Land vollständig isoliert werde.