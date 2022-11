Raketeneinschlag in Polen: Scholz fordert sorgfältige Aufklärung

Unterdessen erklärte ein Regierungssprecher in Polen, mehrere Kampfeinheiten der polnischen Armee und "andere uniformierte" Truppen seien in erhöhte Bereitschaft versetzt worden.

Die Nato will am Vormittag in Brüssel eine Dringlichkeitssitzung wegen des Raketeneinschlages abhalten. Sie beginne um 10:00 Uhr, teilten ein europäischer Diplomat und zwei Nato-Vertreter mit. Generalsekretär Jens Stoltenberg wolle um 12.30 Uhr eine Pressekonferenz geben, hieß es weiter.

Zwei Tote nach Raketeneinschlag im Osten Polens

In Polen war nach Angaben der polnischen Regierung am Dienstagnachmittag eine Rakete in dem Dorf Przewodow nahe der Grenze zur Ukraine eingeschlagen. Zwei Menschen seien dabei getötet worden. Zunächst wurde Russland für den Einschlag verantwortlich gemacht. Der Kreml wies die Verantwortung dafür aber von sich. Polens Präsident Duda sagte, die Rakete stamme "höchstwahrscheinlich aus russischer Produktion". Es gebe aber noch "keine eindeutigen Beweise" dafür, wer die Rakete abgefeuert habe.

Nach Einschätzung von US-Präsident Joe Biden ist die Rakete vermutlich nicht aus Russland abgefeuert worden. "Ich werde dafür sorgen, dass wir genau herausfinden, was passiert ist", sagte Biden nach einem Krisentreffen am Rande des G20-Gipfels auf Bali. Nach den derzeit vorliegenden Informationen sei es "unwahrscheinlich", dass die Rakete von russischem Boden aus abgeschossen worden sei. Stattdessen könnte es sich um eine Luftabwehrrakete aus der Ukraine handeln. Sie könnte abgeschossen worden sein, um einen russischen Raketenangriff abzuwehren.

Mit Informationen von dpa, AP, AFP und Reuters.