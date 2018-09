Radwege kommen in der Schweiz in die Verfassung

Dem Vorstoß, Rad- Fuß- und Wanderwege in der Schweiz zu fördern, stimmten laut Hochrechnung rund 72 Prozent der Schweizer zu. In der Folge ist der Bau von Fahrradwegen in der Schweiz künftig nicht mehr nur eine regionale Angelegenheit, vielmehr kann nun auch die Regierung in Bern mitreden.

Einheitliche Standards für höhere Sicherheit

Landesweit einheitliche Standards für die Radspuren sollen z. B. für mehr Sicherheit sorgen. Das ist nötig, denn in der Schweiz stieg in den letzten Jahren die Zahl der verletzen und getöteten Fahrradfahrer – gegen den Trend bei den übrigen Verkehrsteilnehmern. Experten rechnen zudem für die nächsten zwei Jahrzehnte mit einer Zunahme des Radverkehrs um etwa ein Drittel.

Vorstöße zum Thema Landwirtschaft finden keine Mehrheit

Zwei andere Vorlagen scheiterten dagegen. Durch fielen sowohl der Plan, die Schweizer Landwirtschaft zu stärken und Lebensmittelimporte zu erschweren, als auch die sogenannte Fair-Food-Initiative. Sie wollte erreichen, dass künftig in der Schweiz mehr Lebensmittel angeboten werden sollen, die umweltschonend, tierfreundlich und fair hergestellt werden.

Burkaverbot im Kanton St. Gallen

In einer regionalen Abstimmung im Kanton St. Gallen sprachen sich zwei Drittel für ein Verhüllungsverbot im öffentlichen Raum aus. In der Region südlich des Bodensees ist es künftig strafbar, sein Gesicht zu verhüllen, wenn es die öffentliche Sicherheit oder den religiösen oder gesellschaftlichen Frieden bedroht oder gefährdet. Damit ist St. Gallen nach dem Tessin die zweite Schweizer Region, in der es verboten ist, eine Burka zu tragen.