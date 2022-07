"Radio Wahrheit für Russland" sendet gegen die Propaganda

"In unserem russischsprachigen Programm nennen wir Krieg Krieg und nicht Spezial-Operation", sagt Julia Smilga. "Den russischen Sicherheitsbehörden sind wir deshalb schon aufgefallen." Julia Smilga ist in Russland geboren. Seit 25 Jahren lebt sie in Deutschland. Sie arbeitet hier als Radio-Journalistin. Sie gehört zu den Gründerinnen des Senders "Radio Wahrheit für Russland", der seit April auf Kurzwelle sendet.

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine habe sie sich machtlos gefühlt, sagt sie. Dann kam die Idee: Wir machen ein unabhängiges Radio in russischer Sprache: "Es war das wenige, was ich tun konnte. Ich habe noch den russischen Pass. Dieser Krieg wird praktisch in meinem Namen geführt. Ich kann nichts dagegen tun, außer eben darüber reden und zwar mit Russen, mit meinen Landsleuten."

Unabhängige Berichterstattung gegen russische Propaganda

Mit unabhängigen Informationen über den Krieg möchten sie der russischen Propaganda entgegen wirken. In einem Bürogebäude in München können die sieben Journalistinnen einmal in der Woche kostenlos ein Studio mit Mikrofonen und Kameras nutzen. Hier zeichnen sie die Interviews auf, die sie zweimal pro Woche in einer einstündigen Sendung über Kurzwelle ausstrahlen und die sie als Videos auf ihren YouTube-Kanal stellen.

Julia Smilga erklärt, warum ihre Berichterstattung wichtig ist: "Sehr viele Medien haben in letzter Zeit in Russland den Stempel 'ausländische Agenten' bekommen. Ganze Redaktionen haben das Land verlassen. Sie versuchen, aus dem Ausland zu senden und per YouTube oder per Internet ihre Informationen zu veröffentlichen. Aber ihre Seiten lassen sich in Russland nicht mehr öffnen."

Per Kurzwelle bis nach Ost-Sibirien

Anders das Programm von "Radio Wahrheit für Russland". Sie haben Hörerinnen und Hörer von München bis nach Ost-Sibirien. Die Kurzwelle macht es möglich. "Die Kurzwelle hat den Vorteil, dass du nicht gefangen werden kannst, wenn du diese Kurzwelle hörst. Du hinterlässt keine Spuren im Internet. Du musst nur das Radio anmachen", erklärt Julia Smilga. Weitgehend ungefährlich also für ihre Hörerrinnen und Hörer.

Für Interviewpartner nicht ungefährlich

Gefährlich hingegen ist es für ihre Gesprächsgäste, die zum Teil in Russland leben. Denn der Kontakt zu Ausländern kann hier schon eine kriminelle Handlung sein. Und "Ausländer" könnten je nach Sichtweise auch die Macherinnen von "Radio Wahrheit für Russland" sein. So ist auch das Interview, das Julia Smilga mit der russischen Journalistin Karina Pronina führt, nicht ungefährlich. Pronina lebt in der Republik Burjatien, an der Grenze zur Mongolei. Sie berichtet hier für das Internetportal "Menschen vom Bajkal", eines der wenigen noch unabhängigen Medien in Russland.

Die Republik Burjatien ist eine der ärmsten Russlands. Von hier stammen viele Soldaten, die heute in der Ukraine kämpfen, weil sie sonst keine Arbeit finden. Karina Pronina dokumentiert unter anderem die Beisetzungen gefallener Soldaten. Von offizieller Seite gibt es nur zwei bestätigte getötete Soldaten.

Doch Pronina führt ihre eigene Statistik und zählte bei den Beisetzungen in einer Schulturnhalle schon über 200 getötete Soldaten. Im Interview mit "Radio Wahrheit für Russland" beschreibt Karina Pronina ihre Recherchen vor Ort so: "Man dachte, wenn so viele Särge aus der Ukraine nach Burjatien kommen, werden die Menschen anders über die sogenannte 'Spezialoperation' denken. Dem ist nicht so, die patriotische Grundstimmung in der Bevölkerung wird sogar noch stärker."

Einige der Journalistinnen flüchteten vor russischen Angriffen

Auch Olga Lubiana zeichnet heute im Studio von "Radio Wahrheit für Russland" ein Interview auf. Sie spricht mit einer ukrainischen Künstlerin, die mittlerweile in Israel lebt und Kriegs-Protest-Plakate in einem russischen Oppositions-Magazin veröffentlicht hat.

So wie diese Künstlerin stammt auch Olga Lubiana aus der Ukraine. Bis vor wenigen Wochen lebte sie in Charkiw. Dort arbeitete sie als Journalistin und Psychologin. Mit Kriegsausbruch floh sie zu ihrer Tochter Anastasia, die in München studiert. Olgas Heimatstadt liegt nur 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Mit Russinnen und Russen im Gespräch bleiben, das ist ihr oberstes Ziel.

"Je mehr Russinnen und Russen erfahren, was wirklich im Krieg passiert, je mehr Details sie über all die Grausamkeiten des Krieges erfahren und realisieren was es bedeutet, desto besser können wir auch nach dem Krieg als Nachbarn zusammen leben." Olga Lubiana

Auch Viktoria Naydenova gehört zu den Macherinnen von "Radio Wahrheit für Russland". Sie stammt ebenfalls aus der Ukraine, hat dort als TV-Moderatorin gearbeitet. Seit zwei Jahren lebt sie in München. Viktoria Naydenova beschreibt, was sie hier alle verbindet: "Ich will helfen. Ich befinde mich in Deutschland, wo es ruhig ist und ungefährlich für mich. Aber meine Freunde und meine Verwandten – sie leben in der Ukraine im Krieg."

Moskau versucht offenbar, den Sender zu stören

Die Journalistinnen arbeiten ehrenamtlich. Dass sie überhaupt senden können, verdanken sie einem deutschen Amateurfunker, der drei Kurzwellen-Frequenzen für sie erworben hat. Damit senden sie bis nach Sibirien und in die russisch besetzten Gebiete der Ukraine. Den russischen Sicherheitsbehörden seien sie deshalb schon aufgefallen:

"Wir wissen das zum Beispiel von unseren Hörern, dass in den Kampfgebieten, wo wir gesendet haben, unser Sender bewusst auch gestört wurde – und das Signal, das kam aus Moskau." Julia Smilga

Aber unser Signal ist stark genug, sagt Julia Smilga zum Schluss. "Wir senden weiter."