Radikalisiert in Bayern: Rechte Kleinstpartei "Der Dritte Weg"

Die Programmatik von "Der Dritte Weg" ist klar: völkisch national, geschichtsrevisionistisch und demokratiefeindlich. Matthias Fischer, einer ihrer Anführer, sagte zum Beispiel bei einer Demonstration in Chemnitz am 1. Mai unter dem zustimmenden Gebrüll der Demonstranten: "Wir werden diesem System eine Antwort geben und diese Antwort heißt Nationaler Sozialismus jetzt!"

Alte Größen aus der bayerischen rechten Szene

Fischer zählte bis vor wenigen Jahren zu den Hauptprotagonisten der Neonazi-Szene in Bayern. Schon in den 1990er-Jahren pflegte er Kontakt zum späteren NSU-Terroristen Uwe Mundlos. Mittlerweile ist der 41-Jährige zurück in den Osten gezogen, wo er aufwuchs.

Auch Tony Gentsch, der bis vor kurzem einen Neonazi-Versandhandel im oberfränkischen Oberprex unterhielt, ist nach Sachsen gezogen.

Karl-Heinz-Statzberger, ebenfalls in der Partei, ist ein verurteilter Rechtsterrorist aus München. Anfang der 2000er-Jahre hat er mit anderen einen Bombenanschlag auf die Grundsteinlegung des jüdischen Gemeindezentrums geplant. Bei AfD-Demonstrationen treten Aktivisten des Dritten Weges in grüner und schwarzer Einheitskleidung der Partei auf. Auch bei eigenen Demonstrationen schafft es die Partei, Bürger zu mobilisieren, wie jüngst bei Demonstrationen im sächsischen Plauen.

Nachfolger des "Freien Netz Süd"

Doch vor allem in Bayern haben sich die Neonazis zusammengefunden und radikalisiert. Bevor sie 2013 die Kleinstpartei "Der Dritte Weg" gründeten, waren die Aktivisten um Matthias Fischer, Tony Gentsch und Karl-Heinz Statzberger in der militanten bayerischen Kameradschaft "Freies Netz Süd" aktiv. Vor allem in der Region Nürnberg griffen die Neonazis ihre Gegner massiv an. Gewerkschafter, Nazigegner, kritische Journalisten und Lehrer wurden im Internet an den Pranger gestellt. Ruth Brenner war langjährige Sprecherin des Fürther Bündnisses gegen Rechts. Auf die Lehrerin hatten es die Neonazis besonders abgesehen:

"Der Eingang meiner Arbeitsstelle wurde mit Plakaten zugekleistert. Auf ihnen war ich zu sehen, darunter diffamierende Lügengeschichten über mich. Dass ich linksextrem sei und vorbestraft. Diese Fahndungsplakate haben sie auch im ganzen Stadtteil geklebt." Ruth Brenner

Brandanschlag auf politische Gegner

Doch es blieb nicht bei Plakataktionen. Die Neonazis zerstörten Schaufensterscheiben von Gewerkschaftsbüros, besprühten Häuser von politischen Gegnern mit Drohungen und verübten sogar einen Brandanschlag auf das Auto von Nazigegnern. Im April 2010 wurde ein jugendlicher Antifaschist durch einen Aktivisten des "Freien Netz Süd" in Nürnberg fast tot geprügelt. Festgenommen wurde niemand. Die Rechtsextremen verübten über Jahre hinweg mehrere Anschläge. Von 2008 bis 2012 entstand allein in der Region Nürnberg ein Sachschaden von schätzungsweise über 50.000 Euro.

Parteigründung gegen Verbot

Sechs Jahre nach Gründung der militanten Kameradschaft wurde das "Freie Netz Süd" um Matthias Fischer 2014 verboten. Vor allem auch deswegen, weil es als Nachfolgeorganisation der bereits verbotenen Kameradschaft Fränkische Aktionsfront eingestuft wurde.

Als Partei kann "Der Dritte Weg" nicht mehr nach dem Vereinsgesetz verboten werden. Die Neonazis nutzen diese rechtliche Hürde und bauen ihre Netzwerke und Strukturen weiter aus. Auch in Bayern, wo sie Mitte November in Wunsiedel wieder mit Fackeln marschieren werden. Meist ohne großen Gegenprotest.