Radfahrer in Österreich melden Bären nahe der deutschen Grenze

Mit dieser Begegnung haben drei Radfahrer mit Sicherheit nicht gerechnet: Auf einem Forstweg in Österreich nahe der deutschen Grenze trafen die Radler am späten Samstagnachmittag auf einen Bären. Es sei niemand verletzt worden, teilte das Land Tirol mit. Das Tier hielt sich den Angaben zufolge auf dem Forstweg "Bärenbad" bei Langkampfen im Tiroler Bezirk Kufstein auf. Das Gebiet liegt rund zehn Kilometer südwestlich der Gemeinde Kiefersfelden im Landkreis Traunstein an der österreichischen Grenze.

In der Region hatte eine Wildkamera bereits im Juni einen Bären aufgenommen. Bei einem dort kurz darauf gerissenen Schaf wurde ein Bär genetisch als Angreifer identifiziert.

Braunbären in Österreich keine Seltenheit mehr

Inzwischen ist der Bär in Tirol keine Seltenheit mehr: Mindestens drei verschiedene Bären waren im Vorjahr – neben einer Vielzahl von Wölfen – in Tirol unterwegs. Auch dieses Jahr wurden bereits Braunbären in verschiedenen Regionen Österreichs nach Rissen von Nutztieren genetisch nachgewiesen: Im Karwendelgebirge nördlich von Innsbruck, im Oberland im Westen des Landes und im Unterland im Osten von Tirol.

Behörden raten: "Rennen Sie nicht weg"

Die Behörden raten bei einer Begegnung mit einem Bären, auf dem Wanderweg zu bleiben und sich durch Reden oder Singen bemerkbar zu machen. "Rennen Sie nicht weg und versuchen Sie nicht, sich ihm zu nähern. Versuchen Sie keine drohenden Gesten und unkontrollierten Bewegungen zu machen. Bewerfen Sie den Bären auch nicht mit Gegenständen. Verzichten Sie auf den Bärenschnappschuss, ziehen Sie sich besser langsam zurück", raten die Tiroler Behörden.