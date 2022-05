Radfahren weltweit: Wie fährt es sich in den Metropolen?

Lissabon: Radellust trotz Hügel

In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon war Fahrradfahren bis vor kurzem kein großes Thema. Es war vielen Einwohnern schlichtweg zu mühsam und zu gefährlich: Die Straßen in der Innenstadt sind oft steil, das kunstvolle Pflaster, die sogenannte Calçada Portuguesa, wird bei Regen äußerst glatt.

Aber in den vergangenen Jahren sind besonders in der neu gestalteten Umgebung am Fluss Tejo kilometerlange Radwege entstanden, die die Portugiesen und Touristen für Ausflüge nutzen. Fahrräder kann man sich in der Innenstadt unkompliziert mieten. Immer mehr private Anbieter machen Stadtführungen per Fahrrad.

Finanzielle Anreize für Radfahrer

Studien zeigen jedoch, dass das Fahrradfahren im Alltag der Hauptstädter noch keinen festen Platz hat. 2017 wurden noch nahezu die Hälfte aller Wege in Lissabon mit dem Auto zurückgelegt. Wegen der Luftverschmutzung durch diesen Autoverkehr will die Stadt die Lissabonner aber weiterhin zum Umsatteln bewegen und hat einige Maßnahmen auf den Weg gebracht. Nicht nur die Radwege werden in der gesamten Stadt ausgebaut, sondern es gibt auch Zuschüsse für alle, die sich ein neues Rad kaufen. Die Lissabonnerin Rita Sá konnte sich so fast die Hälfte des Preises für ihr neues Fahrrad mit Elektroantrieb zurückholen. Ohne diese Unterstützung hätte die zweifache Mutter sich ein solches Fahrrad nicht leisten können.

Um einen nachhaltigen Wandel herbeizuführen, setzt die Stadtverwaltung auch bei den Jüngsten an. Dazu wurden die sogenannten Fahrradzüge ins Leben gerufen. Bei diesem Projekt fahren Kinder, begleitet von Eltern, mit dem Rad zur Schule. Die Botschaft: Nutzt das Fahrrad im Alltag. Die 5-jährige Dalila Silva ist begeistert, sie will später als Erwachsene ganz viele Wege, eben auch die bergigen in Lissabon, mit dem Fahrrad bewältigen. So sehen die Fahrradzüge in Lissabon aus, die Dalila so begeistern.

(Anna Mundt/ NDR)