Rad, Tunnel, Maut: Wie andere Länder ihr Stau-Problem lösen

Fahrrad-Boom auf gefährlichen Wegen

Seit Covid-19 New York heimgesucht hat, gibt es dort trotz aller Widrigkeiten einen regelrechten Fahrrad-Boom. Aber wer sich in New York aufs Fahrrad setzt, muss wirklich alle Sinne beisammen haben, weiß ARD-Korrespondentin Christiane Meier. Die Fahrradwege sind eng, zugestellt und sehr oft nicht von der Straße getrennt. Wenn man nicht das Glück hat, auf dem Fahrrad-Highway am Hudson entlangfahren zu können oder eine der geschützten "Bike Lanes" erwischt, lebt es sich gefährlich.

Die Folge: Viele Lieferanten, Pendler, Touristen und wer sonst noch in die Pedale tritt, treffen sich in einer unglücklichen Allianz auf der Busspur und kämpfen im Abgasnebel um die Vorherrschaft. Sie fahren über rote Ampeln, quer zum Verkehr – totale Anarchie. Der September vergangene Jahres war in New York der bislang tödlichste Monat für Fahrradfahrer: Sieben Menschen starben.

Autos müssen dem Radverkehr weichen

Die Stadt will Abhilfe schaffen. In Manhattan etwa wurde eine Straße komplett für Autos gesperrt. Auf der 14. können Fahrradfahrer jetzt quer über die Insel strampeln. Die Längsachse leidet allerdings unter den genannten Problemen. Wie schön wäre es, wenn jemand zum Beispiel die extrabreite Park Avenue mit einer Fahrradspur versehen würde, sagt Christiane Meier.

Der Autoverkehr liegt schon wieder fast auf altem Niveau, die U-Bahn hingegen hat nur noch ein Drittel der Fahrgäste. Damit die Fahrrad-Begeisterten aus Brooklyn und Queens nach Manhattan radeln können, sollen künftig auf der Brooklyn-Bridge und der Queensborough-Bridge je eine ganze Autospur zum Fahrradweg werden.

Bilanz bisher: In allen fünf Stadtteilen wurden im vergangenen Jahr allein 28 Meilen (45 Kilometer) neuer geschützter Wege geschaffen, es sollen irgendwann 80 Meilen (130 Kilometer) werden. Und dann heißt es hoffentlich für die Radler: Good Bye, Busspur!