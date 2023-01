Russen schwören Rache für getötete Soldaten

In mehreren Städten im russischen Gebiet Samara ist am Dienstag jener Rekruten gedacht worden, die beim ukrainischen Angriff auf eine improvisierte Kaserne im Gebiet Donezk ums Leben gekommen sind. Viele von ihnen sollen aus der Wolga-Region stammen. Offiziell hat das russische Verteidigungsministerium 63 Opfer im besetzten Ort Makijiwka bestätigt. Die ukrainische Seite geht von Hunderten Toten aus.

An Ehrendenkmäler wurden rote Nelken und Rosen niedergelegt und Kerzen entzündet. Es sind Bilder, die in den sozialen Medien in Russland geteilt werden. Das gilt auch für die Trauerfeier: Seit drei Tagen, sagt die Ehefrau eines russischen Generals, mit brüchiger Stimme, finde sie keinen Schlaf mehr. Seit drei Tagen schlafe Samara nicht mehr. "Es ist so schwer. Schwer und furchtbar."

"Rache" und "kein Verzeihen"

Es sind nicht die großen Fragen nach dem Sinn des Krieges in der Ukraine, die die Rednerin bei der Trauerfeier umtreiben. Es ist der erklärte Wunsch nach einer härteren Gangart des russischen Militärs. "Wissen Sie, ich habe zum ersten Mal seit Beginn der speziellen Militäroperation meinen Mann gebeten, Rache zu üben für die Tränen der Mütter, für die untröstlichen Witwen, für die Waisenkinder." Es werde kein Verzeihen geben, betont die Frau, die - wie nicht wenige im Land - die Kreml-Linie verinnerlicht hat.

"Gemeinsam werden wir den Feind schlagen. Man hat uns keine Wahl gelassen, weder wir noch unsere Männer wollten Krieg. Aber der vereinte Westen hat sich gegen uns verschworen, um uns zu vernichten, uns und unsere Kinder." Sie schwört die Trauergemeinde ein, weiter für den Sieg zu kämpfen.

Kritik am eigenen Militär wird lauter

Ein Kampf, der aus Sicht von russischen Militärbloggern dringend anders und besser geführt werden muss. Auch russische Politiker fordern Konsequenzen. Diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass Dutzende Soldaten in einer ungesicherten Unterkunft untergebracht worden seien, müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

Der ukrainische Generalstab meldete unterdessen einen weiteren schweren Artillerieschlag gegen die russischen Streitkräfte. Er soll nahe der Ortschaft Tschulakiwka, südlich von Cherson erfolgt sein. "Die Verluste des Gegners belaufen sich auf 500 Tote und Verletzte", so der Lagebericht der Ukrainer. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.