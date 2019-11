Rabattforscher zum Black Friday: Vernunft wird ausgeschaltet

Alexander Hennig, Wirtschaftswissenschaftler und Rabatt-Forscher: Weil der Handel in Deutschland erkannt hat, dass es Sinn macht - aus seiner Sicht - wenn man solche Rabatt-Tage hat, Tage mit großen Preis-Ermäßigungen. Wir hatten ja früher sowas auch, als es das Rabatt-Gesetz noch gab. Da durften die Händler in Deutschland nur zu ganz bestimmten Zeiten Rabatte nehmen. Da war es gesetzlich vorgeschrieben, da gab es den Sommer-Schlussverkauf und den Winter-Schlussverkauf. Das gibt es seit Anfang der Zweitausender Jahre nicht mehr, weil jetzt die Händler immer Rabatte nehmen können. Dann haben sie sozusagen mit dem Black Friday so etwas wie eine Art Einläuten der Weihnachtszeit übernommen, wo man große Rabatte bietet - ob echte oder unechte - so dass die Kunden dann beginnen können, ihre Weihnachtskäufe zu tätigen.

Wie wird der Black Friday denn von der deutschen Kundschaft angenommen?

Die Konsumenten in Deutschland wissen zunächst einmal, dass es diesen Black Friday gibt - und es gibt auch viele, die grundsätzlich darauf warten. Das ist immer der gleiche Tag, da geht es um den vierten Freitag im November. In Amerika ist das der Tag nach Thanksgiving, also nach Erntedank. Da viele Konzerne, insbesondere im Online-Handel, international tätig sind, gehen diese Online-Händler hin und machen diese Black Friday-Aktionen nicht nur in den USA, sondern in allen Märkten, in denen sie tätig sind. Die Kunden haben sich daran gewöhnt. Manche Kunden sagen - und das stimmt - dass man durchaus manches Schnäppchen machen kann. Für die Händler geht es auch darum, dass man ein Lager leer machen kann, damit man wieder neuen Platz hat. Richtig ist aber auch, dass nicht alles, was man da kaufen kann, günstig ist. Also dass man schon genau schauen sollte, ob das ein echter Rabatt ist, oder ob da zum Beispiel eine Preisermäßigung ausgerechnet wird, die von einem viel höheren Preis ausgeht.

Wie kriege ich das heraus als Verbraucher?

Das kriegt man am besten heraus, indem man auch an Tagen mit großen Preisermäßigungen Preise vergleicht. Man muss auf jeden Fall aufpassen bei dem Begriff der 'unverbindlichen Preisempfehlung'. Die ist das, was der Hersteller dem Händler empfehlen darf - und das muss gar nicht der normale Verkaufspreis sein. Dann kann der Händler sagen, dass man deutlich günstiger ist. Also auch hier gilt, dass man versucht, möglichst vernünftig zu sein und sich nicht von den Rabatten so irritieren zu lassen, dass man auf jeden Fall kauft.

Nicht in einen Kaufrausch kommen und die Rabatte und Sonderangebote auf Herz und Nieren prüfen?

Es gibt mittlerweile viele Untersuchungen, die zeigen, wie Rabatte auf uns beim Einkaufsverhalten wirken. Die wirken so ein bisschen wie eine Droge, wenn man sich das anschaut. Die Areale im Gehirn, die tendenziell für das vernünftige Denken zuständig sind, für das kontrollierende Denken, die sind in ihrer Aktivität etwas herabgesetzt. Gleichzeitig ist das Belohnungszentrum angeregt - das ist auch das, was wirkt, wenn wir etwas unbedingt haben wollen. Ich glaube, das kennt auch jeder von sich: Man sieht etwas, und es passt nicht so ganz, aber es ist auf einmal unglaublich verlockend, weil es heruntergesetzt ist, und da muss man selbst sozusagen immer wieder die Vernunftbremse ansetzen und sich überlegen, ob man das denn tatsächlich benötigt. Denn die Erfahrung hat wahrscheinlich auch schon jeder gemacht: Man kauft zum Beispiel ein Textilstück, weil es heruntergesetzt ist, es passt nicht so ganz richtig, aber es ist jetzt besonders günstig und man zieht es dann in Wahrheit nie an, weil es eben schon darauf ankommt, dass es einem wirklich gefällt.

Also sollte ich heute nicht unbedingt meine gesamten Weihnachtseinkäufe erledigen?

Die Preise verändern sich mittlerweile sehr häufig. Denn aus Sicht der Unternehmen sind es nicht nur die Einkaufskosten, die die Preise beeinflussen, sondern auch die Konkurrenz-Situation - oder die Frage, wie viel die Kunden zu zahlen bereit sind. Deswegen muss man keineswegs am heutigen Freitag alles gleich erledigen, sondern mit der vernünftigen Brille einkaufen gehen. Vielleicht das eine oder andere Schnäppchen mitnehmen, wenn man sich davon überzeugt hat, dass es eins ist.