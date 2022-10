Quick Freeze: Ampel ringt um Datenspeicherung

Vor gut einem Monat hat der Europäische Gerichtshof die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland gekippt. Welche Daten künftig zur Kriminalitätsbekämpfung gesichert werden sollen, ist in der Ampel-Koalition umstritten. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat jetzt seine Ideen vorgestellt. Sie dürften für Zoff sorgen in der Koalition.

Wie funktioniert Quick Freeze?

Der FDP-Politiker will das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren einführen. Ein Gesetzentwurf aus dem Bundesjustizministerium, der eine Quick-Freeze-Regelung vorsieht, geht jetzt zur Abstimmung an die anderen Ministerien. Er liegt BR24 vor. In dem Entwurf beschreibt der Justizminister ein zweistufiges Verfahren: Wenn es Hinweise auf eine schwere Straftat gibt, kann ein Richter eine Telekommunikationsfirma dazu verpflichten, die Verkehrsdaten eines Kunden oder einer Kundin zu speichern – quasi schockzufrosten.

Sollte sich der Verdacht in den Ermittlungen erhärten, können diese Daten aufgetaut werden – also an die Ermittler übergeben werden. Auch das müsste nochmal ein Richter entscheiden. Buschmann verspricht sich davon einen echten Vorteil für die Ermittler. Und gleichzeitig würden die Bürgerinnen und Bürger vor einer massenhaften Datensammlung ohne Anlass geschützt.

Was ist der Unterschied zur Vorratsdatenspeicherung?

Bei der Vorratsdatenspeicherung sichern Telekommunikationsunternehmen generell Daten ihrer Kunden – ohne einen konkreten Anlass und für den Fall, dass die Daten später zur Aufklärung eines schweren Verbrechens gebraucht werden. Sie speichern zum Beispiel, wer wie lange mit wem telefoniert hat. Wo ein Handy während eines Telefonats war oder welche IP-Adresse auf welchen Internetseiten unterwegs war. Manche Anbieter speichern diese Daten ohnehin für die Abrechnung. Inhalte der Kommunikation werden nicht erfasst.

Weil die Vorratsdatenspeicherung lange rechtlich umstritten war, liegt sie seit Jahren auf Eis. Für die Firmen ist das Speichern zudem aufwändig und damit teuer. Deshalb hatte unter anderem das Münchner Unternehmen "SpaceNet AG" gegen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung geklagt und letztlich Recht bekommen.

Beim Quick-Freeze-Verfahren werden Daten erst nach einem konkreten Verdacht gesichert. Die CSU-Innenpolitikerin Andrea Lindholz hält das für zu spät. "Daten, die einmal gelöscht wurden, können auch nicht mehr eingefroren werden", sagte Lindholz Ende September im Bundestag.

Was sagen die Sicherheitsbehörden?

Das Bundeskriminalamt spricht sich dafür aus, dass Provider generell die IP-Adressen speichern. Das wäre quasi eine "Vorratsdatenspeicherung light". BKA-Präsident Holger Münch verspricht sich davon einen "Gewinn für die Strafverfolgung in Deutschland".

Die deutschen Behörden erhalten derzeit zum Beispiel viele Hinweise auf Kindesmissbrauch oder Missbrauchsdarstellungen aus den USA. Dann versuchen sie, schnellstmöglich Daten und damit Beweise zu sichern. Nach Darstellung des BKA werden die erforderlichen Daten momentan aber meist nur maximal eine Woche gespeichert. Kommen die Ermittler zu spät, blieben die Täter unentdeckt.

Bundesjustizminister Buschmann hält dieses Argument für nicht sehr stichhaltig. Er verweist auf Daten des Bundesinnenministeriums, wonach die Aufklärung von Missbrauchsdarstellungen nach Hinweisen aus den USA nur noch in 3,5 Prozent der Fälle an fehlenden Daten gescheitert sei.

Welche Möglichkeiten gibt der Europäische Gerichtshof vor?

Der Europäische Gerichtshof hat mit seiner Entscheidung Mitte September die anlasslose Vorratsdatenspeicherung in Deutschland gekippt. Allerdings haben die Richter verschiedene Alternativen aufgezeigt.

Eine Speicherung sei zum Beispiel bei einer ernsten Bedrohung für die nationale Sicherheit sehr wohl möglich. Auch eine regional begrenzte Speicherung, etwa an einem Flughafen oder einem Bahnhof, hält der Gerichtshof für rechtens. Und auch eine allgemeine Speicherung der IP-Adressen lassen die Richter zu – so wie es Sicherheitsbehörden, Länder und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wollen.

Kann sich Buschmann in der Koalition durchsetzen?

Das ist noch nicht absehbar. Der Justizminister von der FDP kann auf jeden Fall auf die Unterstützung seiner Partei und die der Grünen zählen. Beide Koalitionspartner wollen das Quick-Freeze-Verfahren. Die SPD im Bundestag erklärte nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dass sie froh sei, dass die Regierung an dem Konzept arbeite. Damit stellen sich die Abgeordneten allerdings gegen ihre eigene Innenministerin.

Nancy Faeser hat nicht nur die Sicherheitsbehörden auf ihrer Seite. Auch die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus, hält das Quick-Freeze-Verfahren für untauglich. Es ließen sich nur Daten einfrieren, die noch bei den Providern vorhanden seien. Claus spricht sich deshalb dafür aus, die IP-Adressen generell für einen bestimmten Zeitraum zu sichern.

Unterstützung für Faesers Position kommt außerdem aus den Ländern. Die Innenministerinnen und Innenminister befürworten, die IP-Adressen zu speichern. Für Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) wäre es "ein Unding", die Möglichkeiten aus falsch verstandenem Datenschutz nicht zu nutzen. Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich (CSU) sagte: "Jeder Fall, der nicht aufgeklärt und gestoppt werden kann, ist einer zu viel."

Bundesminister Buschmann gibt sich aber zuversichtlich, dass er sich am Ende durchsetzen wird. Schließlich sei im Koalitionsvertrag vereinbart, künftig nur anlassbezogen zu speichern.