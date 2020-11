vor 44 Minuten

Querdenken-Demo: Rednerin vergleicht sich mit Sophie Scholl

Sie fühle sich wie die NS-Widerstandskämpferin Sophie Scholl - mit dieser Aussage hat eine Rednerin bei der Querdenken-Demo in Hannover am Samstag Entrüstung ausgelöst. Ein Twitter-Video, in dem sie zu sehen ist, wurde über eine Million mal geklickt.