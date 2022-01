Queen trauert, Downing Street feiert: Partys sorgen für Empörung

Wenige Stunden bevor sich die Queen offiziell von ihrem verstorbenen Ehemann Prinz Philip verabschiedete, soll in der Downing Street noch getrunken und getanzt worden sein: Neue Enthüllungen über weitere Lockdown-Partys im Amtssitz von Boris Johnson spitzen die brisante Lage des Premiers weiter zu.

Am Vorabend der Beisetzung des Queen-Gemahls im April sollen Dutzende Mitarbeiter der Downing Street dort zwei Partys gefeiert haben, wie die Zeitung "Daily Telegraph" nun berichtete. Demnach nahmen insgesamt rund 30 Menschen teil. Damals galten strenge Kontakt- und Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie. Die Queen musste wegen der Vorschriften am nächsten Tag ganz alleine in der Kapelle ihrer Residenz Windsor sitzen, als dort ihr Ehemann, mit dem sie 73 Jahre verheiratet war, bestattet wurde.

Regierungssprecher entschuldigt sich bei Queen

Ein Sprecher von Premierminister Johnson hat sich inzwischen bei der Queen für die Feier entschuldigt. Man bedauere es zu tiefst, dass die Feier während einer nationalen Trauer stattgefunden habe. Downing Street habe sich auf offiziellem Weg beim Palast entschuldigt.

Der Sprecher wollte nicht kommentieren, ob sich Jonson bei seinem nächsten Treffen mit der Queen persönlich entschuldigen wird. Er sagte aber, der Premier verstehe den Ärger der Bevölkerung.

"Während sie (die Queen) trauerte, feierte No. 10"

Das Foto der einsamen Queen war einer der prägenden Eindrucke der Pandemie und berührte die Herzen von Millionen Briten. Umso größer ist nun die Empörung. "Während sie trauerte, feierte No. 10", sagte der Chef der Liberaldemokraten, Ed Davey.

Auch wenn Johnson selbst nicht an den Partys am 16. April 2021 teilnahm und auch nicht in der Downing Street anwesend war, wird er für das Verhalten seiner Mitarbeiter verantwortlich gemacht. "Ich habe keine Worte für die Kultur und das Verhalten in No. 10", sagte die Vizechefin der größten Oppositionspartei Labour, Angela Rayner. Der Fisch stinke vom Kopf. Sicherheitsstaatssekretär Damian Hinds sagte dem Sender Sky News, die neuerlichen Berichte hätten ihn schockiert. "Das war eine besonders düstere Zeit für unser ganzes Land."