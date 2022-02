Queen feiert als erste Monarchin 70-jähriges Thronjubiläum

Prinzessin Elizabeth war erst 25 Jahre alt, als ihr Vater König Georg VI. am 6. Februar 1952 überraschend starb, und sie zur Königin Elizabeth II. wurde. Ihre Krönung ein gutes Jahr später am 2. Juni 1953 geriet zum Weltereignis von noch nie dagewesenen Ausmaßen – auch, weil erstmals das Fernsehen dabei war. Alle wollten live erleben, wie Elizabeth gekrönt wurde.

Fast hätte es die Live-Übertragung übrigens gar nicht gegeben, weil die junge Königin Fernsehen vulgär fand. Auch der Erzbischof von Canterbury nannte diese "massenproduzierte Form der Unterhaltung eine der größten Gefahren für die Welt". Der Druck aus der Bevölkerung war aber zu groß, und so lenkten Hof und Kirche am Ende ein.

Krönung in Pomp und Religiosität

Die Krönung vor 70 Jahren geriet zu einer Mischung aus religiösem Akt und mittelalterlichem Pomp. Der Erzbischof von Canterbury salbte Elisabeth in der Westminster Abbey nicht nur zum Oberhaupt Großbritanniens und des Commonwealth, sondern auch der anglikanischen Kirche.

In den sieben Jahrzehnten ihrer Regentschaft hat die Queen 14 Premierministerinnen und Premierminister erlebt, angefangen von Winston Churchill, den sie bewunderte, aber auch Margaret Thatcher, mit der sie sich nicht verstand.

Dienstälteste Monarchin der Welt

Der heutige Tag ist ein einzigartiges Jubiläum, sagt die Historikerin Kate Williams. Die Queen sei überhaupt die erste britische Monarchin, die ein solches Jubiläum feiern kann, sie sei die am längsten regierende lebende Monarchin: Denn bisher saß nur der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. länger auf dem Thron.

Elizabeth ist den Briten ein Vorbild

Die Queen gilt den Briten als Vorbild, was Pflichterfüllung angeht. Zuletzt wurde sie während der Corona-Pandemie als Anker der Stabilität gesehen, da sie Trost und Hoffnung spendete und den moralischen Zusammenhalt der Nation stärkte.

Die Königin ist Head of Commonwealth, in dem 54 ehemalige Kolonien zusammengeschlossen sind und Staatsoberhaupt von 15 Ländern, darunter Kanada und Australien.

Viertägiges Fest im Juni geplant

Ihren heutigen Ehrentag verbringt die 95-jährige Königin zurückgezogen auf ihrem Landsitz Sandringham, denn sie betrauert an diesem Tag ja auch ihren Vater. Am Montag soll es am Buckingham Palast und am Tower of London Salutschüsse geben.

Im Juni wird das Thronjubiläum dann vier Tage lang gefeiert mit Paraden, einem Konzert, einer Aktion zum Bäumepflanzen, Straßenfesten und auch mit einem Dessert-Wettbewerb, bei dem ein "Platinum Jubilee Pudding" kreiert und prämiert wird. Außerdem würdigen die Briten ihre Königin mit Sonderbriefmarken und Gedenkmünzen.

Auch eine Königin hat Sorgen

Überschattet wird das Jubiläum durch den Missbrauchsprozess gegen ihren Sohn Prinz Andrew in den USA. Auch der Tod ihres Mannes Philip im vergangenen Jahr, mit dem sie 73 Jahre lang verheiratet war, dürfte die Queen belasten, ebenso wie das Zerwürfnis mit ihrem Enkel Prinz Harry, der sich vom Königshaus abwandte.

Bundespräsident Steinmeier gratuliert und dankt

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratulierte Königin Elizabeth II. im Namen aller Deutschen zu ihrem 70. Thronjubiläum. Sie werde weltweit bewundert für ihren unermüdlichen Dienst an der Spitze ihres Landes und des Commonwealth of Nations über eine außergewöhnlich lange Zeitspanne hinweg – da bildeten die Deutschen keine Ausnahme.

Die deutsch-britische Freundschaft habe sich dank ihres Engagements in einem Maße positiv entwickelt, wie es zum Zeitpunkt ihrer Thronbesteigung, wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wohl nur wenige Deutsche zu hoffen gewagt hätten", schrieb der Bundespräsident an die Monarchin. Daran hätten auch die sieben Deutschlandbesuche der Queen einen großen Anteil gehabt.

Briten stehen überwiegend hinter der Monarchie

Aktuellen Umfragen zufolge unterstützen 60 Prozent der Briten den Fortbestand der Monarchie, nur 20 Prozent sind klar dagegen. Ob Thronfolger Charles eines Tages an die Beliebtheit seiner Mutter wird anknüpfen können, ist fraglich.

Historikerin: Höhepunkt der Monarchie

Die Historikerin Kate Williams ist überzeugt, dass die Regentschaft von Elizabeth II. noch in Jahrhunderten herausragen wird: In der sich verändernden Welt werde wohl niemand vor oder nach ihr jemals wieder solch eine Regierungszeit haben, glaubt die Historikerin. In Jahrhunderten werde man diese Zeit noch als Höhepunkt der britischen Monarchie sehen, vor hier aus werde es abwärts gehen und es sich wandeln.