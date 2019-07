Queen ernennt Johnson zum neuen britischen Premier

Die britische Königin Elizabeth II hat Boris Johnson im Buckingham-Palast zum neuen Premierminister Großbritanniens ernannt. Der 55-Jährige tritt damit die Nachfolge seiner Parteikollegin Theresa May an, die zuvor ihren Rücktritt bei der Queen eingereicht hatte. May war daran gescheitert, das mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen durch das Parlament in London zu bringen.

Standing Ovation für Theresa May

May hatte sich vor ihrem Treffen mit der Queen nach dreijähriger Amtszeit in einer kurzen Rede von den Briten verabschiedet. Im Parlament sagte die 62-Jährige bei ihrem letzten Auftritt als Regierungschefin:

"Ich bin sicher, dass unter den Frauen in diesem Haus heute eine künftige Premierministerin ist, vielleicht mehr als eine." Theresa May

Bislang hatte Großbritannien nur zwei Premierministerinnen - May und Margaret Thatcher. Die Abgeordneten applaudierten May lange im Stehen.

Wegen Boris Johnson: Rücktritt mehrerer britischer Minister

Mehrere britische Minister traten unterdessen von ihren Posten zurück: Finanzminister Philip Hammond, Justizminister David Gauke und Entwicklungshilfeminister Rory Stewart.

Die drei EU-freundlichen Tory-Politiker hatten diesen Schritt bereits angekündigt - falls Johnson Premierminister werden sollte. Damit kamen sie einem Rauswurf durch Johnson wohl zuvor. Auch Vize-Premierminister David Lidington gab sein Amt auf.

Kabinettsbildung mit vielen Brexit-Hardlinern erwartet

Johnson plant Medienberichten zufolge eine größere Umbildung des Kabinetts, dem künftig viele Brexit-Hardliner angehören sollen. Auch wird erwartet, dass Johnson die Namen zumindest einiger der neuen Kabinettsmitglieder noch heute verkündet.

Großbaustellen: Brexit und Iran-Krise

Johnson will Großbritannien am 31. Oktober aus der EU herausführen - und scheut auch vor einem Austritt ohne Vertrag nicht zurück, dem sogenannten harten Brexit. Er kritisiert das zwischen May und der EU ausgehandelte Abkommen als "Instrument der Einkerkerung" Großbritanniens in Zollunion und Binnenmarkt. Johnson pocht darauf, mit Brüssel neu zu verhandeln - was dort strikt abgelehnt wird. Nur Änderungen an der begleitenden politischen Erklärung seien möglich, hieß es auch nach Johnsons Wahl.

Der Brexit ist aber nicht die einzige Großbaustelle, um die sich der neue Premier kümmern muss: Er tritt sein Amt mitten in einer Krise mit dem Iran an. Nach mehreren Vorfällen in der Straße von Hormus setzte Teheran dort zuletzt einen britischen Öltanker fest - aus Sicht Londons eine "feindliche Handlung". Großbritannien regte eine europäische Seeschutzmission an, um Schiffe in der Meerenge zu schützen. Große Mengen Öl werden durch dieses Nadelöhr verschifft.

Die Mitglieder der Konservativen Partei hatten Johnson zu ihrem Chef und damit auch zum künftigen Premier gewählt. Am Freitag beginnt die Sommerpause des Parlaments, bis zum 3. September. Viel Zeit bis zum geplanten EU-Austritt Ende Oktober bleibt Johnson also nicht mehr.