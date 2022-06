Großer Andrang bei Parade zu Ehren von Queen Elizabeth

Tausende Menschen haben sich am Donnerstag zum Auftakt der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth in London versammelt. Die Schaulustigen, von denen manche schon seit dem Vorabend ausharrten, wollten bei der Parade "Trooping the Colour" einen Blick auf die Monarchin erhaschen. Die Parade mit der traditionell der Geburtstag der britischen Königin im April nachgefeiert wird, bildet in diesem Jahr den Auftakt der mehrtägigen Feierlichkeiten.

Prinz Charles nimmt Parade für Queen ab

Thronfolger Prinz Charles nahm in Vertretung seiner Mutter die Militärschau auf dem Gelände Horse Guards Parade ab. An seiner Seite waren sein Sohn Prinz William und seine Schwester Prinzessin Anne.

Bei strahlendem Sonnenschein marschierten mehr als 1.200 Offiziere und Soldaten in roten Galauniformen und den berühmten Bärenfellmützen auf, Hunderte Militärmusiker spielten zu Ehren der Monarchin. Die 96-Jährige, die zuletzt gesundheitlich angeschlagen war, verfolgte das Spektakel im nahe gelegenen Buckingham-Palast.

Weitere Mitglieder der Royals legten die kurze Strecke vom Stadtschloss mit Kutschen zurück, darunter die Ehefrauen von Charles und William, Herzogin Camilla und Herzogin Kate. Überraschend waren auch Williams jüngerer Bruder Prinz Harry und dessen Ehefrau Herzogin Meghan eingeladen. Weil das Paar nicht mehr offiziell für den Palast auftritt, war nicht damit gerechnet worden, dass es am Donnerstag gemeinsam mit anderen Royals zu sehen sein würde.

Aktivisten stören Militärkapelle vor Queen-Parade

Kurz vor Beginn der Militärparade hatten Aktivisten den Aufmarsch der Soldaten gestört. Auf Twitter reklamierte die Tierschutzorganisation Animal Rebellion die Aktion für sich. Drei Männer rannten auf den Prachtboulevard The Mall und warfen sich vor einer Militärkapelle auf den Boden, wie im TV zu sehen war.

Ein weiterer Mann lief einige Meter vor den Soldaten und hielt einen Zettel mit der Aufschrift "Reclaim Royal Land" (Holt königliche Ländereien zurück) hoch. Animal Rebellion tritt gewaltfrei für einen Übergang zu pflanzenbasierten Nahrungsmitteln ein und wendet sich gegen die Milchindustrie. Polizisten rannten herbei und zerrten die Störer weg, von denen einer eine nachgemachte Krone trug. Die Männer wurden festgenommen.