Quarantäne nach dem Urlaub: Kinder wieder Verlierer

Für Familie Maier aus München wäre es wieder einer der Höhepunkte des Jahres gewesen: zwei Wochen auf einem Abenteuer-Campingplatz in den Niederlanden. Doch bei der Rückkehr müssten ihre drei ungeimpften Kinder mindestens für fünf Tage in Quarantäne, sie würden die erste Schulwoche verpassen. "Jetzt hoffen wir, umbuchen und in zwei Jahren fahren zu können, da wir nur einen kleinen Teil der Anzahlung zurück bekämen," sagt die 39-jährige Mutter der Familie. Alternativziel für die Reise mit dem Wohnwagen wird jetzt wohl Italien, dort sind die Inzidenzen zur Zeit noch niedriger.

Camping-Familie aus München: Holland ade, ciao Italia!

"Eine Stornierungswelle sehen wir aktuell noch nicht", sagt Kerstin Heinen, Sprecherin des Deutschen Reiseverbands. Aber es kämen natürlich vermehrt Rückfragen, sagt Heinen, eine gewisse Unsicherheit sei einfach da. Ihrer Beobachtung nach nähmen viele Spanienreisende jetzt die Quarantäne für ihre Kinder einfach in Kauf.

Da Kinder unter 12 Jahren noch nicht geimpft werden können, sind sie aktuell die großen Verlierer bei den Reiseregeln. Auch für gesunde Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren empfiehlt die Ständige Impfkommission die Corona-Impfung nicht, Impfungen sind aber nach Aufklärung möglich. Eltern stehen jetzt unter Druck, ihre Kinder impfen zu lassen, wenn sie in Urlaub fahren wollen. Auch für Kinder unter sechs Jahren gelten keine Ausnahmen bei der Quarantäne. Die wichtigsten Regeln:

Einreise aus Risikogebiet

Wie auch bei Hochinzidenz- und Virusvariantengebieten ist eine elektronische Anmeldung vor der Rückreise erforderlich. Es gilt eine 10-tägige Quarantäne-Pflicht, ausgenommen sind vollständig Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete. Innerhalb von 48 Stunden nach Einreise müssen entsprechende Zertifikate vorgelegt werden. Das ist auch in digitaler Form über das Einreiseportal der Bundesregierung möglich. Kinder bis sechs Jahre sind von der Testpflicht befreit, nicht aber von der Quarantäne-Pflicht. Aber auch Kleinkinder können "freigetestet" werden und die Quarantäne damit sofort beenden.

Einreise aus Hochinzidenzgebiet

Neben der elektronischen Anmeldung brauchen Ungeimpfte hier schon vor der Rückreise einen negativen Test (PCR-Test maximal 72 Stunden alt, Antigen-Test maximal 48 Stunden). Geimpfte oder Genesene sind von dieser Testpflicht und einer anschließenden Quarantäne ausgenommen. Ungeimpfte müssen sich zehn Tage in Quarantäne begeben. Diese kann frühestens nach dem fünften Tag durch einen negativen Test vorzeitig beendet werden.

Kinder unter sechs Jahren sind bei der Testpflicht vor Einreise ausgenommen, aber wiederum nicht von der Quarantänepflicht. Auch sie müssen mindestens fünf Tage warten, bevor sie sich freitesten können.

Einreise aus dem Virusvariantengebiet

Wegen der Gefahr, die von Virusmutation des Corona-Virus ausgehen, sind die Einreisebestimmungen hier besonders strikt. Virusvarianten-Gebiete sind im Moment Staaten wie Brasilien, Uruguay oder Südafrika. Alle, auch Geimpfte und Genese, brauchen vor der Einreise nach Deutschland einen negativen PCR- oder Antigen-Test. Für unter Sechsjährige entfällt die Testpflicht. Ganz gleich ob geimpft oder genesen, für alle Rückkehrenden gilt eine 14-tägige Quarantäne, die nicht verkürzt werden kann.