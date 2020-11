Putschversuch 2016: Hunderte in der Türkei verurteilt

Ein Gericht in Ankara hat weit über 300 Angeklagte im Zusammenhang mit dem Putschversuch 2016 zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Ihnen wurde vorgeworfen, sie hätten versucht, die Regierung von Präsident Erdogan zu stürzen und ihn umzubringen.

500 Militärs und Zivilisten auf der Anklagebank

"Umsturzversuch", "Attentat auf den Präsidenten" und "vorsätzliche Tötung" lauten Anklagepunkte bei dem Mammutverfahren mit knapp 500 Angeklagten. Darunter sind Militärs, aber auch Zivilisten. Im Mittelpunkt stehen die Geschehnisse rund um die Militärbasis Akinci bei Ankara in der Putschnacht im Sommer 2016. Die Putschisten sollen dort ihr Hauptquartier gehabt haben.

Einer der Hauptbeschuldigten ist ein Oberstleutnant, der damals angeordnet haben soll, das Parlament zu bombardieren. Aber auch Kampfpiloten werden verurteilt. Bei dem Putschversuch wurden auch die Straßen vor Erdogans Präsidentenpalast und die Kommandozentrale der Sondereinsatzkräfte in Ankara bombardiert. Es gab viele Tote.

Angehörige der Getöteten mit Urteilen zufrieden

Mustafa Yilmaz verfolgt die Urteile im Gerichtssaal in Ankara mit. Sein Bruder Yasin war einer der Getöteten: "Die Verräter vom Luftwaffenstützpunkt Akinci sind heute zu bis zu 79-facher lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Mit dem Strafmaß bin ich zufrieden, aber der Schmerz ist noch nicht vergangen. Ich möchte in einem Land leben, in dem es keine Vaterlandsverräter gibt. Dafür werde ich mich einsetzen, soweit es in meiner Macht steht."

Harte Urteile, wenige Freisprüche

Das Gericht sieht es auch als erwiesen an, dass die Angeklagten für die Geiselnahme des damaligen Generalstabschefs und heutigen Verteidigungsministers Hulusi Akar verantwortlich sind. 337 Angeklagte bekommen lebenslange Haftstrafen, manche von ihnen sogar 79-fach lebenslang. 75 werden freigesprochen.

Auch der Anwalt der Opfer, Muaz Ergezen, zeigt sich zufrieden: "Das war ein wichtiger Prozess für das türkische Justizsystem und das Land. Es war ein Prozess, der in die Geschichte eingehen wird. Wir waren heute Zeuge eines historischen Tages. Ich hoffe, das wird allen eine Lehre sein, die die Verfassung und das Recht zerstören wollen."

Türkische Justiz unter massiver Kritik

Die türkische Justiz steht allerdings massiv in der Kritik. Sie sei nicht unabhängig, Prozesse politisch beeinflusst. Diese Kritik dürfte nach den hohen Strafen in dieser Verhandlung wieder hochkochen. Der Anwalt des Präsidialamtes, Süleyman Ayhan, verteidigt die Urteile schon mal: "Der Prozess hat drei Jahre und vier Monate gedauert. Das ist eine lange Zeit. Allerdings ist der Vorsitzende Richter sehr erfahren und hat allen Angeklagten uneingeschränkt Verteidigungsrecht eingeräumt. Allen Forderungen der Angeklagten ist das Gericht nachgekommen. Von daher gesehen ist es ein fairer Prozess gewesen. Die Urteilsbegründung liegt noch nicht vor, aber der Prozess war fair und die Strafen sind angemessen. Davon bin ich überzeugt."

Gülen im Exil – Hunderttausende festgenommen

Ebenfalls angeklagt ist der islamische Prediger Fethullah Gülen. Sein Verfahren wird abgetrennt. Er lebt in den USA im Exil. Die Türkei sieht in ihm den Drahtzieher des Umsturzversuchs. Sie fordert bis jetzt vergeblich seine Auslieferung. Im Zuge der Putschnacht gibt es zahlreiche Verfahren in der Türkei. Knapp 300.000 Menschen wurden wegen Kontakten zur Gülen-Bewegung nach Angaben des türkischen Innenministers Süleyman Soylu festgenommen. Rund 2.500 mal fällt das Urteil lebenslang.