Putins Russland: Wie stabil ist das System?

Die Mobilmachung von zunächst 300.000 Reservisten, Scheinreferenden in den besetzten Gebieten der Ukraine und immer wieder die nukleare Drohung. Die Botschaft an den Westen ist klar: Das ist kein Bluff.

Zehntausende verlassen Russland

Dennoch sprechen die Bilder der vergangenen Tage ein eindeutiges Bild. Tausende Russen fliehen aus ihrem Land. Lange Schlangen an den Grenzen zu Georgien, Finnland oder Kasachstan. Der Militärexperte Thomas Wiegold beobachtet, dass die Teilmobilmachung nicht so funktioniert, wie es sich der Kreml vorgestellt hat.

"Es wurde ja der Eindruck erweckt, es würden Männer mit militärischer Erfahrung eingezogen, Leute, deren Wehrdienst vielleicht auch nicht so lange zurücklag, die also wissen, wie man militärisches Gerät bedient, wie man kämpft. Und genau das hat sich ja als ein großer Trugschluss erwiesen." Er berichtet von Videos, Bildern und Berichten in sozialen Meiden von jungen Männern, die sagen sie hätten keine Ahnung und würden jetzt einen Crashkurs bekommen und dann an die Front geschickt.

Wackelt das System Putin? Erst die massiven Verluste Anfang September in der Ukraine und jetzt die Abstimmung mit den Füßen der jungen Männer, die das Land verlassen. Die Zustimmung für Putin ist immer noch sehr hoch, sagt die ARD-Korrespondentin in Moskau, Christina Nagel: "Und trotzdem merkt man natürlich, dass sich die Stimmung insgesamt ein bisschen verändert. Das liegt jetzt daran einfach, dass der Krieg, der bislang weit weg schien, nämlich irgendwo in der Ukraine, der viele hier nicht tangiert hat, jetzt bei vielen Zuhause angekommen ist. Das heißt jetzt, wo eben Brüder, Väter, Söhne geschickt werden müssen, die mobilisiert werden. Das ist natürlich jetzt was Anderes, und dadurch schwindet ein Stück weit die Zustimmung. Was aber nicht zwangsläufig heißt, dass das Vertrauen eben in Putin schwindet."

Scheinreferenden in besetzten Gebieten

Putin versucht sich die Ukraine einzuverleiben, Stück für Stück. Die Halbinsel Krim 2014. Jetzt die von russischen Truppen besetzten Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischja und Cherson, wo in den zurückliegenden Tagen sogenannte Referenden stattfanden. Abstimmungen bei denen Soldaten sicherstellten, dass die Menschen das Kreuz an der richtigen Stelle machen.

Ein Mann um die 60, sein Name soll nicht genannt werden, teilt per WhatsApp mit, was er in seiner Stadt gesehen hat und schickt es unserer Korrespondentin vor Ort: "Ich habe nicht erlebt, dass Leute mit Waffen gezwungen wurden, ihr Kreuz zu machen. Aber es war dennoch skurril. Wenn jemand wählen wollte, konnte er in mindestens fünf verschiedene Wahllokale gehen an einem Tag und dort jedes Mal seine Stimme abgeben. Niemand hat das kontrolliert."

Die ukrainische Regierung will den Ergebnissen der Pseudowahlen keinerlei Bedeutung zu messen. Außenminister Kuleba sagte, sie würden keinen Einfluss auf die Politik haben. Eine Auszählung, bei der das Ergebnis schon vorher feststeht.

Atomdrohung aus Moskau

Für den Militärexperten Wiegold folgen die Scheinreferenden einer klaren Logik: "Ganz offensichtlich dienen sie dazu, zu sagen, das wird jetzt russisches Staatsgebiet. Und alles, was die Ukraine unternimmt, um es zurückzuerobern, ist ein Angriff auf die, wie es formuliert wurde, territoriale Integrität Russland. Und da sind wir natürlich sofort beim Thema dieser Atomdrohung, die Russland seit Monaten immer wieder ausgesprochen hat."

Putin hat eine neue Eskalationsstufe gezündet und er droht wieder einmal mit dem Einsatz von Atomwaffen. Das sei kein Bluff, sagt er. Die Botschaft ist im Westen angekommen. US-Präsident Biden warnt vor "katastrophalen Konsequenzen". Auf die was-wäre-wenn-Frage in einem Interview sagte Biden an die Adresse Putins dreimal: "Tu's nicht."

Lecks in Nordstream-Pipelines

Passt es jetzt in die Eskalationsstufe, dass vier Lecks in den Nordstream Pipelines entdeckt wurden? Hinweise auf eine gezielte Zerstörung werden dichter - ein zeitgleiches Unglück an mehreren Stellen erscheint unwahrscheinlich. Der Kreml weist die Verantwortung für die Lecks zurück.

Militärexperte Wiegold kann auch nur vermuten: "Aber sagen wir mal so, wenn es darum ginge, dem Westen zu demonstrieren, wie verwundbar seine Energie und Infrastruktur ist oder überhaupt seine kritische Infrastruktur, dann wäre das ein sehr deutliches Zeichen. Weil es hat ja effektiv keinen Schaden angerichtet, weil die Pipelines nicht in Betrieb waren. Es ist kein Land, das sich als angegriffen betrachten könnte. Schweden und Dänemark haben gesagt, das war außerhalb unseres Hoheitsgebiets. Also als sagen wir mal: Warnschuss, Schuss vor den Bug."