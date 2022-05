Viel Pathos, alte Argumente: Putins Rede zum 9. Mai

Kein Wort zur befürchteten Generalmobilmachung. Kein Wort über den Beginn eines offiziellen Krieges gegen die Ukraine. Kein Wort über einen vermeintlichen Sieg im Donbass. Russlands Präsident Wladimir Putin nutzte die Rede zum 77. Jahrestag des Sieges gegen Nazi-Deutschland vielmehr, um den Einsatz russischer Truppen in der Ukraine als eine dringend gebotene Präventivmaßnahme zu rechtfertigen.

In diesem Kontext konzentrierte sich der Kremlchef darauf, den Krieg gegen die Ukraine als Verteidigung Russlands vor angeblichen neonazistischen Tendenzen darzustellen. Und zwar sowohl in der Ukraine als auch auf dem Gebiet der westlichen Militärallianz.

Putin: Russland kämpft gegen die Nazis von heute

Der Vergleich zwischen dem Kampf der Sowjetunion gegen Nazi-Deutschland und dem aktuellen Kampf russischer Soldaten in der Ukraine zog sich dementsprechend wie ein roter Faden durch die gesamte Rede. Die Verteidigung des Mutterlandes, unterstreicht Putin salbungsvoll, sei für die Russen dabei schon immer heilig gewesen. Mehrfach bemüht der Kremlchef in diesem Zusammenhang historische Bilder.

Mit solchen Gefühlen des echten Patriotismus, betont er, hätten russische Soldaten einst gegen den Feind in der Nähe von Moskau und Leningrad, Kiew und Minsk, Stalingrad und Kursk oder Sewastopol und Charkiw erfolgreich gekämpft. Genau dasselbe geschehe auch heute im Donbass. Auch hier werde im Wesentlichen ein Kampf für Russlands Freiheit geführt, damit niemand, so Putin, die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg vergesse.

Feindbild Nato

Und auch in einem weiteren Punkt knüpfte Putin an althergebrachte Muster an: Die Nato als Bedrohung und damit als Feindbild Russlands. Die westliche Militärallianz, so der seit langem formulierte Vorwurf in Moskau, habe an Russlands Grenzen im Laufe der Zeit systematische Bedrohungen geschaffen.

Putins Argumentation zufolge deutete zu Beginn des Jahres alles darauf hin, dass Zusammenstöße mit ukrainischen Neonazis, auf die die Vereinigten Staaten und ihre Partner – wie Putin betont – setzten, unvermeidlich sein würden. Zumal die Nato, so Putins Behauptung, der Ukraine im Vorfeld der russischen Intervention modernste Waffen geliefert hätte. Damit sei die Gefahr eines ukrainischen Angriffs auf Russland stark angewachsen gewesen. Abgesehen davon hätte Kiew nach der Atombombe gestrebt. Die Entscheidung für die russische Intervention in der Ukraine sei somit eine erzwungene, rechtzeitige und einzig richtige gewesen.

Alles eine Frage der Perspektive

Äußerungen, die nicht nur dazu dienen sollen, die Kampfmoral zu stärken. Mit Argumenten wie diesen dürften auch russische Kritiker des Krieges gegen die Ukraine als vermeintliche Verräter des Landes desavouiert werden. Wohl auch deshalb versuchte Wladimir Putin bei seiner Rede auf dem Roten Platz, die Nato immer wieder aufs Neue als potenziellen Aggressor darzustellen. Und jene, die das westliche Militärbündnis sowohl jetzt als auch in Zukunft unterstützen, als Feinde Russlands zu stigmatisieren.

Gleichzeit legte Putin großen Wert darauf, Russland als die friedliebende Nation schlechthin zu präsentieren. Trotz aller Meinungsverschiedenheiten in den internationalen Beziehungen, so Putins Argumentation, habe sich Russland immer für die Schaffung eines Systems gleicher und unteilbarer Sicherheit eingesetzt. Eines Systems, das nicht nur für Russland, sondern vielmehr, so Putin, für die gesamte Weltgemeinschaft lebenswichtig sei. Im Dezember letzten Jahres habe Moskau vorgeschlagen, ein Abkommen über Sicherheitsgarantien abzuschließen und den Westen zu einem Dialog aufgerufen. Alles angeblich vergebens.

Stellt Putin sein Volk auf einen langen Krieg ein?

Die Nato-Staaten, lautet Putins Vorwurf, wollten Russlands Argumente nicht hören. Ganz im Gegenteil. Stattdessen habe Moskau Informationen über eine bevorstehende Invasion im Donbass und der Krim gehabt. Wenn Russland also in der Ukraine interveniere, dann genau eben um diese Szenarien langfristig zu verhindern.

Eine Bemerkung, die unter Umständen dazu dienen könnte, die Bevölkerung in Russland auf einen lang anhaltenden Einsatz russischer Streitkräfte in der Ukraine einzustellen. In die gleiche Richtung dürften auch Putins Äußerungen zielen, angesichts der hohen Verluste seiner Armee den Familien der "Gefallenen und Verwundeten" Hilfen zuzusichern. Der Tod russischer Soldaten und Offiziere, betont Putin, sei für deren Angehörige ein nicht wiedergutzumachender Verlust. Sowohl der Staat als auch öffentliche Organisationen, verspricht der russische Präsident, würden alles tun, um den betroffenen Familien zu helfen.

Konkreter wollte der russische Präsident allerdings nicht werden. Dass Putin diesen Aspekt des Krieges indes so offen erwähnt, könnte aber ein Hinweis auf die in diesem Zusammenhang wachsenden Probleme sein.