Putin: Russland setzt Atomwaffen-Kontrollvertrag aus

Kurz vor dem ersten Jahrestags des Kriegs gegen die Ukraine hält Russlands Präsident Wladimir Putin seine mit Spannung erwartete Rede zur Lage der Nation. Das russische Staatsfernsehen übertrug die Ansprache des Kremlchefs. Sie fand im Veranstaltungszentrum Gostiny Dwor in Moskau vor Vertretern der Föderalen Versammlung statt, die sich aus der Staatsduma und dem Föderationsrat zusammensetzt.

Putins Rede zur Lage der Nation

"Der Westen hat den Geist aus der Flasche gelassen", sagte Putin in seiner Rede zur Lage der Nation vor beiden Kammern des Parlamentes. "Die Verantwortung für die Eskalation in der Ukraine liegt bei den westlichen Eliten." Die USA seien einseitig aus Verträgen ausgestiegen. Schon vor Beginn des von Putin so bezeichneten militärischen Sondereinsatzes in der Ukraine habe die Regierung in Kiew mit dem Westen über Waffenlieferungen gesprochen. Der Westen habe in zynischer Weise die eigene Bevölkerung betrogen.

Russland dagegen habe sich um eine friedliche Lösung bemüht. Doch der Westen habe hinter dem Rücken Russlands ein anderes Szenario vorbereitet: "Sie haben den Krieg begonnen." Um den Krieg zu rechtfertigen, sprach er zudem von einer "geistigen Katastrophe" im Westen: Die Idee eines genderneutralen Gottes würde dort untersucht, Menschen würden zu gleichgeschlechtlichen Ehen gezwungen und Pädophilie solle zur Norm werden.

Putin setzt Beteiligung an New-Start-Atomwaffenvertrag aus

Nach Angaben von Präsident Wladimir Putin setzt Russland nun die Teilnahme am New-Start-Atomwaffenvertrag mit den USA aus. Das Land müsse bereit sein, um Atomwaffentests wiederaufzunehmen, sollten die USA das tun, sagte Putin am Dienstag. Der Vertrag dient dazu, der Vergrößerung von Atomwaffenarsenalen entgegenzuwirken. Der Vertrag wurde 2010 von Russland und den USA unterzeichnet. Damit wird begrenzt, wie viele Atomsprengköpfe mit großer Reichweite die Länder stationiert haben können. Zudem wird die Verwendung von Raketen beschränkt, die Atomwaffen transportieren können.

Putin sagte, Russland ziehe sich vorerst nicht vollständig aus dem Vertrag zurück. Er warf den USA ein "Theater des Absurden" vor - mit Blick darauf, dass Washington unlängst Moskau beschuldigt hatte, keine Experten zur Inspektion der atomaren Verteidigungsanlagen ins Land zu lassen. Wenn in Zeiten solcher Spannungen jemand im Westen ernsthaft erwarte, dass Russland diesen Zugang gewähre, sei das "Blödsinn", meinte Putin. Zugleich bekräftigte er, dass auch russische Inspektoren angesichts westlicher Sanktionen keine Möglichkeit zur Einreise in die USA hätten.

Putin: Westen will lokalen in globalen Konflikt verwandeln

Wie Putin in seiner Ansprache behauptete, stehe die Existenz Russlands auf dem Spiel. Der Westen versuche, einen lokalen Konflikt in einen globalen zu verwandeln, sagte er vor dem Parlament. Der Westen wolle Russland "ein für alle Mal erledigen". Zugleich versicherte Putin: "Es ist unmöglich, unser Land auf dem Schlachtfeld zu besiegen." Er zeigte sich überzeugt, dass die Mehrheit der russischen Bevölkerung das Vorgehen der Regierung bei der Verteidigung des Donbass unterstütze. "Ich möchte den russischen Menschen für die Entschlossenheit und den Mut danken."

Putin wolle die Offensive in der Ukraine fortsetzen. Russland werde "sorgfältig und systematisch" vorgehen und die Ziele seines Militäreinsatzes - die Bedrohung durch das angeblich neonazistische Regime beseitigen - so "Schritt für Schritt" erreichen.

Bidens Besuch in Warschau

Gleichzeitig ist US-Präsident Joe Biden heute zu Besuch in Polen. Er will dort mit Verbündeten von der östlichen Flanke der Nato sprechen. Biden war zuvor am Sonntag überraschend in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist, um dort Präsident Wolodymyr Selenskyj zu treffen.

Die Gespräche fallen in eine Zeit, in der der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine in eine noch kompliziertere Phase eintritt. Sowohl Moskau als auch Kiew bereiten sich auf Frühjahrsoffensiven vor. Der Besuch des amerikanischen Staatsoberhaupts in der Region soll die Einheit des Westens bei der Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine festigen.

USA wollen Kiew weiter unterstützen

Er habe es für entscheidend erachtet, dass es keinerlei Zweifel an der Unterstützung seines Landes für die Ukraine in dem Krieg gebe, hatte Biden an der Seite Selenskyjs in Kiew vor der Abreise nach Polen erklärt. In Polen will der 80-Jährige den Präsidenten Andrzej Duda treffen. Der US-Präsident hatte Polen zuletzt Ende März 2022 besucht, rund einen Monat nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Bei seinem jetzigen Besuch in Polen will Biden eine Ansprache in den Gärten vor dem Warschauer Königsschloss halten - darin dürfte er auf Putin und seine Rede antworten.

Reaktionen aus Deutschland

In Deutschland hat sich derweil der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter zu Wort gemeldet. Er warnte, die aggressive Politik von Russlands Präsident Wladimir Putin sei nicht auf die Ukraine beschränkt. Es sei für Deutschland wichtig, nicht Kriegspartei zu werden, "aber Kriegsziel sind wir schon", sagte Kiesewetter am Dienstag dem Sender rbb. Wichtig sei zudem die Stabilisierung weiterer bedrohter Staaten, besonders der Republik Moldau.

Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul erklärte derweil, von Putin seien "keine konstruktiven Beiträge zu erwarten". Ähnlich äußerte sich der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin. Er begrüßte die militärische Unterstützung auch Deutschlands für die Ukraine und rief andere europäische Staaten auf, ebenfalls verstärkt Waffen zu liefern. "Gemeinsam handeln und tatsächlich liefern - das zeichnet das deutsch-amerikanische Vorgehen aus. Es wäre gut, wenn das in ganz Europa so praktiziert würde. Die Ukraine braucht es", sagte der Grünen-Politiker.

Mit Informationen von AP, dpa und AFP.