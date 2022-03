Putin-Vertrauter: Vormarsch langsamer als erwartet

Der Chef der russischen Nationalgarde, Viktor Solotow, hat eingeräumt, dass der Militäreinsatz in der Ukraine langsamer vorankommt als erhofft. Die Äußerungen des engen Vertrauten von Präsident Wladimir Putin sind die ranghöchste öffentliche Bestätigung aus der russischen Führungsriege, dass die Dinge in der Ukraine nicht nach Plan verlaufen.

"Ich möchte sagen, ja, nicht alles geht so schnell wie wir es gern hätten", erklärte Solotow auf der Website der Nationalgarde. Er betonte zugleich: "Aber wir gehen Schritt für Schritt auf unser Ziel zu, und der Sieg wird uns gehören."

Für die langsameren Fortschritte in der Ukraine machte Solotow rechtsextreme Kräfte verantwortlich, welche die Zivilbevölkerung als Schutzschild missbrauchten. Dieser Vorwurf wurde schon mehrfach von russischer Seite erhoben und von ukrainischer Seite zurückgewiesen.

Hat Russland sich verkalkuliert?

Viktor Solotow ist ein mächtiger Sicherheitsbeamter. Er war einst Putins Sicherheitschef. Inzwischen steht er an der Spitze der Nationalgarde, einer Art interner Sondertruppe, zu der auch die Bereitschaftspolizei und andere Kräfte gehören. Sie ist Putin direkt unterstellt und hat auch Truppen in der Ukraine stationiert.

Andere russische Spitzenvertreter wie etwa Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatten dagegen immer wieder betont, dass der Einsatz nach Plan laufe. Die USA und ihre europäischen Verbündeten gehen dagegen davon aus, dass Russland den Widerstandswillen der Ukraine unterschätzt hat.

Ukraine und Russland unterbrechen Verhandlungen

Eine vierte Gesprächsrunde zwischen Unterhändlern aus Russland und der Ukraine über eine Waffenruhe wurde unterdessen ohne Ergebnis vorläufig beendet. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak sagte jedoch am Nachmittag, die virtuellen Verhandlungen sollten bereits am Dienstag fortgesetzt werden. Er sprach von einer Pause für zusätzliche Gespräche in den Arbeitsuntergruppen und zur Klärung einzelner Definitionen. "Die Verhandlungen gehen weiter", schrieb Podoljak auf Twitter.

Es war die erste Verhandlungsrunde in diesem Format seit einer Woche. Die bisherigen Gespräche waren persönliche Treffen, die in Belarus stattfanden. Sie brachten weder einen Durchbruch bei der Beendigung der Kämpfe in der Ukraine noch dauerhafte Vereinbarungen über sichere Korridore für flüchtende Zivilisten.

Ersten Zivilisten gelingt Flucht aus belagertem Mariupol

Als besonders katastrophal gilt die Lage in Mariupol. Die Menschen in der belagerten Stadt am Asowschen Meer harren seit Tagen ohne Strom, Heizung und Wasser aus. Nach mehreren gescheiterten Evakuierungsversuchen gelang am Montag aber den ersten Zivilisten die Flucht. Mehr als 160 Privatautos hätten Mariupol in Richtung der mehr als 70 Kilometer westlich gelegenen Stadt Berdjansk verlassen, teilte der Stadtrat mit. Ein Konvoi mit Hilfsgütern sei hingegen noch in Richtung Mariupol unterwegs. Auch Busse, die größere Zahlen an Zivilisten mitnehmen sollen, seien noch nicht angekommen.

Mehrere Evakuierungsversuche waren bislang trotz vereinbarter Feuerpausen und Fluchtkorridore immer wieder gescheitert. Russland und die Ukraine gaben sich dafür gegenseitig die Schuld. Für Montag waren ukrainischen Angaben zufolge landesweit zehn Fluchtkorridore aus besonders umkämpften Städten und Dörfern geplant.