Putin verlangt Rubel-Konten von Gaskäufern

Ausländische Kunden müssen ab Freitag, 1. April, russisches Gas in Rubel zahlen. Ein von Präsident Wladimir Putin unterzeichnetes Dekret legt die Details für das umstrittene Prozedere fest, das weit über eine Zahlungsformalität hinausgeht.

Gazprombank als Devisen-Tauschbörse

Eine zentrale Aufgabe kommt dabei der Gazprombank zu, die praktisch als Vermittlungsinstanz agieren soll. Ein ausländischer Gaskunde wird dabei verpflichtet, Devisen auf ein spezielles sogenanntes K-Konto zu überweisen. Die Gazprombank soll dann im Namen des Kunden Rubel aufkaufen und die russische Währung auf ein anderes K-Konto transferieren. In einem weiteren Schritt sollen die Rubel dann auf ein Konto des Gaslieferanten Gazprom wandern.

Bei einem Ausbleiben der Zahlungen würden die Lieferungen eingestellt, sagte Putin. "Wir beschäftigen uns nicht mit Wohltätigkeit."

Scholz: Zahlungen für Gas nur in Euro oder Dollar

Das neue Zahlungsregime könnte eine weitere Eskalationsstufe im Streit mit dem Westen heraufbeschwören, der Forderungen nach einer Bezahlung in der russischen Währung bisher abgelehnt hat.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reagierte nach einer Unterredung mit Putin jedoch gelassen. Er verwies erneut auf die bestehenden Verträge. "Darin steht, dass in Euro gezahlt wird, manchmal in Dollar", sagte er. "Ich habe in dem Gespräch mit dem russischen Präsidenten klar gemacht, dass das auch so bleiben wird."

Klare Signale auch aus Frankreich und Italien

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erklärte in einem Pressestatement mit seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire in Berlin: "Wir werden im Einzelnen prüfen, was vorgeschlagen und gefordert worden ist. (...) Verträge werden so erfüllt, wie sie geschlossen worden sind. Insbesondere wollen wir keine weiteren Beiträge leisten, um Putins Kriegskasse zu füllen."

Neben Deutschland und Frankreich dürften nach Einschätzung von Italiens Ministerpräsident Mario Draghi auch alle anderen Staaten in Europa russisches Gas weiter in Euro oder Dollar bezahlen.

Nervosität an den Börsen

Im Grunde könnte sich für die Abnehmer im Westen erstmal wenig ändern. Dennoch macht die unsichere Entwicklung in der Industrie und an der Börse viele nervös. So sprach sich die energieintensive Industrie in Deutschland am Nachmittag für eine klare Antwort an Putin aus - und forderte, Kohlekraftwerke schon jetzt aus der Reserve holen, um die Gasspeicher zu schonen.

Dax und EuroStoxx50 bauen ihre Verluste aus und verlieren jeweils etwa ein Prozent auf 14.484 beziehungsweise 3.917 Punkte. Der Euro fiel am Nachmittag bis auf ein Tagestief bei 1,1069 Dollar.

Der europäische Erdgas-Future verteuert sich hingegen um 7,3 Prozent auf 124,90 Euro je Megawattstunde. US-Erdgas gewinnt 2,6 Prozent und notiert mit 5,7520 Dollar je Million BTU so hoch wie zuletzt vor zwei Monaten.